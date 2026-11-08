Nogueras (Junts): Lo que le molesta a Illa es que "los del medio cada día somos más"

27/10/2026 La vicepresidenta de Junts, Miriam Nogueras, durante la presentación de los cabeza de lista de Junts per Catalunya, a 27 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Junts ha presentado sus principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre (29N). POLITICA David Zorrakino - Europa Press

Guardar

La candidata de Junts al Congreso en las elecciones generales, Miriam Nogueras, ha respondido este domingo al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que el sábado recriminó a la formación que se quisiera ubicar en el centro: "Quizás lo que le molesta no es que estemos en medio, quizás lo que le molesta es que los del medio cada día somos más".

La candidata ha considerado que se pueden hablar las lenguas cooficiales en el Congreso gracias a su partido, y ha recordado que hace pocos años "los socialistas expulsaban a los catalanes por hablar catalán" en las Cortes Generales, informa Junts en un comunicado.

PUBLICIDAD

Ha reprochado a PSC y ERC que "no se hayan plantado para defender Cataluña cuando han tenido la oportunidad" y ha situado como prioridades de las elecciones del 29 de noviembre la gestión de los recursos de los catalanes y la defensa de la lengua.

La candidata ha avanzado que estos serán los temas principales que pondrá encima de la mesa en el debate electoral de candidatos catalanes de este domingo por la noche en RTVE.

PUBLICIDAD

7 DIPUTADOS

Nogueras ha reivindicado el trabajo hecho por Junts con sus 7 diputados en el Congreso, y ha defendido que las elecciones "no van de lo que le conviene a Sánchez o Feijóo, sino de lo que conviene a Cataluña".

PUBLICIDAD

Asimismo, ha señalado que una de las condiciones para negociar con su formación será que "el dinero de los catalanes se recaude, gestione y decida desde Cataluña".