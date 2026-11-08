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Moreno llama a "castigar con el voto" al Gobierno del 'caso Koldo', los accidentes de tren y la "invasión" de Ceuta

08/11/2026 El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), participan en un acto de precampaña en Málaga. A 08 de noviembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). Éste ha sido el segundo acto de precampaña al que el candidato popular a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, participa en Andalucía, tras visitar Sevilla el pasado 21 de octubre. POLITICA Álex Zea - Europa Press
08/11/2026 El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), participan en un acto de precampaña en Málaga. A 08 de noviembre de 2026 en Málaga (Andalucía, España). Éste ha sido el segundo acto de precampaña al que el candidato popular a la presidencia, Alberto Núñez Feijóo, participa en Andalucía, tras visitar Sevilla el pasado 21 de octubre. POLITICA Álex Zea - Europa Press
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El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento a la movilización de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre para "castigar con el voto" el "desgobierno" de Pedro Sánchez. Además, ha criticado la gestión del Ejecutivo central recordando episodios como "la salida de la cárcel de los golpistas catalanes", las investigaciones del 'caso Koldo' y la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos, así como la gestión de la DANA en Valencia, la "invasión" por la crisis migratoria en Ceuta y los siniestros ferroviarios registrados en Adamuz y Urda con "115 fallecidos".

En un acto público junto al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al vicesecretario de Política Autonómica y Municipal, Elías Bendodo, el líder del PP-A ha apelado directamente a los votantes socialistas "decepcionados y avergonzados" para que acudan a las urnas "por patriotismo, civismo y honestidad" y apoyen a Feijóo para "cambiar la dinámica que atraviesa el país".

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Asimismo, Moreno ha expresado su "rabia" por el accidente de Urda, que se saldó con 69 fallecidos, sosteniendo que "se podía haber evitado" mediante los mecanismos técnicos de seguridad de los que disponen otras líneas de alta velocidad. En esta línea, ha recordado que la Justicia ha abierto una pieza separada a instancias de la Fiscalía Europea para investigar "supuestas mordidas en contratos destinados a la seguridad y modernización del corredor Madrid-Andalucía", con el fin de dilucidar si los fondos europeos "se utilizaron para garantizar la seguridad o para otra cosa".

EL "CASTIGO" DEL GOBIERNO A ANDALUCÍA POR ELEGIR "UN DESTINO DISTINTO" CON EL PP

Por otro lado, Moreno ha censurado el "abandono y castigo severo" del Gobierno de Pedro Sánchez a Andalucía, reprochando que el corredor ferroviario andaluz fuera "el único de toda España sin actualizar su sistema de seguridad, manteniendo el LZB con 30 años de antigüedad". Asimismo, ha denunciado los cortes de suministro eléctrico en Málaga derivados de una inversión por habitante en red "un 40% inferior a la media nacional", la falta de mantenimiento en las carreteras, la "ausencia" de nuevos trazados de Cercanías y un sistema de financiación "a la medida del independentismo catalán que resta 4.000 millones de euros anuales a la comunidad". "Los andaluces merecemos lo que aportamos; este castigo responde simple y llanamente a que Andalucía ha elegido un destino distinto de la mano del PP", ha aseverado.

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En este escenario, el líder de los 'populares' andaluces ha trasladado su confianza a Feijóo para encabezar el "cambio", garantizándole que desde la región "no se le pedirá más que al resto, sino exactamente lo mismo", en contraposición al "maltrato" que ha achacado al Ejecutivo central. Por ello, ha reclamado a Feijóo que rodee su proyecto de "gestores comprometidos que trabajen en los despachos", aludiendo a sus "cuatro mayorías absolutas al frente de Galicia" para pedir el fin del "amiguismo con cargos incapaces e incompetentes que tanto daño han hecho al país".

Por último, Moreno ha reivindicado que el PP dispone de un proyecto político "que ha servido a España en sus peores momentos y en sus peores crisis". En este sentido, ha contrapuesto la gestión de su partido a los gobiernos del PSOE --haciendo referencia expresa a las etapas de Felipe González y José Luis Zapatero--, aseverando que las dos grandes crisis económicas de la historia reciente de España "las ha resuelto el Partido Popular". "Somos los únicos capaces de enderezar el rumbo; si tenemos al candidato, el proyecto y las ideas, solo nos faltan los votos", ha concluido.

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