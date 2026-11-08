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Moreno defiende que "los políticos no tienen derecho a huelga" en el 11N al coincidir con el debate presupuestario

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El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha aseverado este domingo que "los políticos no tenemos derecho a huelga", en referencia a la jornada de paro por el acceso a la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre por CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas. Al respecto, ha defendido que el deber de los representantes públicos es "estar donde corresponde", en alusión a la coincidencia del paro con el debate parlamentario a la totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos de la comunidad para 2027.

Así lo ha manifestado en un acto público en el que ha arropado al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y que ha contado con la presencia del vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y diputado por Málaga, Elías Bendodo. La convocatoria de la huelga ha marcado la agenda del pleno, donde Adelante Andalucía y Por Andalucía ya han anunciado que no acudirán a la Cámara en respaldo a las protestas --renunciando a defender sus enmiendas a la totalidad--, mientras que el PSOE-A solicitó sin éxito en la Junta de Portavoces posponer la sesión, medida rechazada por la mayoría de PP-A y Vox.

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Durante su intervención, Moreno ha contrapuesto la "estabilidad" andaluza con la gestión del Ejecutivo central, destacando que el Gobierno autonómico ha sacado adelante "ocho presupuestos consecutivos, gestionando unos 400.000 millones de euros en estos años sin un solo caso de corrupción". En este sentido, ha recordado que al asumir la Junta hace siete años tras decenios de gobiernos socialistas se encontraron con "una herencia envenenada" frente a la que, según ha remarcado, han trabajado "como nadie para sacar adelante la tierra".

En este contexto, Moreno ha reivindicado que "casi el 80% del Presupuesto no procede de fondos europeos ni de transferencias del Estado, sino del esfuerzo y el sacrificio de todos y cada uno de los andaluces, algo que muy pocas comunidades pueden decir". Asimismo, ha subrayado que las cuentas autonómicas cumplen con el objetivo de déficit "con un nivel de ejecución muy importante", un hito que ha atribuido a la política fiscal del Ejecutivo autonómico.

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"Esto lo hemos logrado porque hemos bajado los impuestos", ha enfatizado el presidente andaluz, quien ha cifrado en unos 2.000 millones de euros el ahorro de los contribuyentes desde su llegada al Gobierno tras ocho rebajas fiscales consecutivas. Según ha argumentado, este modelo ha permitido sumar "millones de nuevos contribuyentes y alcanzar una recaudación extraordinaria de alrededor de 3.000 millones de euros más gracias a la bajada de impuestos".

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