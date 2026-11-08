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Morcillo: "Perdonar ante equipos como el Betis lo acabas pagando"

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Elche (Alicante), 8 nov (EFE).- El futbolista del Elche Javier Morcillo reconoció este domingo la decepción del conjunto ilicitano tras la derrota ante el Real Betis y lamentó que el buen juego desplegado por su equipo, especialmente durante la primera mitad, no se tradujera en goles ni en un resultado positivo porque al final lo acabaron pagando.

"Es un palo muy duro. Estamos muy jodidos. El equipo viene haciendo las cosas muy bien. La primera parte ha sido maravillosa, ha sido el mejor primer tiempo de la temporada, aunque es una lástima no haber podido hacer gol. Con equipos como el Betis luego te lo hacen pagar", afirmó en declaraciones a DAZN.

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Morcillo destacó la superioridad del Elche durante buena parte del encuentro y consideró que el choque ofreció alternativas para ambos equipos. "Ha sido un partido entretenido para el espectador. En la primera parte tampoco nos han generado muchísimo, hemos sido superiores. En la segunda parte ellos han querido apretar y con el cansancio lo hemos notado", explicó.

El jugador catalán también reconoció el desgaste físico acumulado durante el partido, aunque rechazó que sirva como excusa para justificar la derrota.

"Ha sido un partido muy físico, lo hemos notado al final. No es excusa. El equipo está jodido. Hoy hemos merecido más y es una pena", añadió.

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El futbolista ilicitano lamentó igualmente que el equipo siga sin encontrar la victoria en casa, especialmente después de afrontar dos encuentros consecutivos como local con la intención de dar una alegría a su afición.

"Súmale eso. Afrontábamos dos partidos seguidos en casa y queríamos ganar. Además, veníamos haciendo las cosas bien. Pedimos paciencia, el equipo está trabajando", señaló Morcillo.

El Elche aprovechará ahora el parón de selecciones para preparar sus próximos compromisos ligueros, ante el Levante y el Atlético de Madrid, con el objetivo de recuperar el camino de la victoria. "Esperemos llevarnos tres puntos contra el Levante y el Atleti", concluyó. EFE

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