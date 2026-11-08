Lunes, 9 de noviembre de 2026

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FÚTBOL SELECCIÓN

Las Rozas (Madrid). La selección española, que afronta la próxima semana sus dos últimos compromisos de la Liga de Naciones, se concentra este lunes a las 13.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde a las 19.00 tendrá una primera sesión de entrenamiento abierta al público.

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FÚTBOL GOLDEN BOY

Sassuolo (Italia). El diario deportivo italiano Tuttosport anuncia los ganadores de los premios Golden Boy y Golden Girl, entre otros galardones, en un acto en Sassuolo (norte de Italia), con Pau Cubarsí como uno de los favoritos al primero y las barcelonistas Sydney Schertenleib y Clara Serrajordi, además de Felicia Schröder, del Real Madrid, entre las candidatas al segundo. Por Carlos Expósito

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FÚTBOL FIFPRO

Redacción deportes. La Federación Internacional de Jugadores Profesionales (FIFPRO) anuncia la composición de los onces mundiales, tanto femenino como masculino, de 2026 tras las votaciones efectuadas por los propios jugadores.

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FÚTBOL LIGA CAMPEONES (F)

Madrid. El Real Madrid, que cuenta sus partidos por empates, ultima este lunes su preparación para el encuentro de la cuarta jornada de la Liga de Campeones ante el París FC, que tampoco conoce la victoria.

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FÚTBOL AMERICANO NFL

Madrid. Después de casi una semana de grandes fastos, coronados con el ansiado partido en el estadio Santiago Bernabéu entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, el circo de la NFL dice adiós a Madrid hasta el 2027. El fútbol americano desaparece del primer plano y le llega el turno a los centinelas de esta disciplina en España, a aquellos que la custodian en la sombra, de lo que saben mucho los jugadores de los Madrid Capitals, club fundado en el año 2010 en Vallecas. Por Carlos Mateos.

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TENIS FINALES WTA

Redacción Deportes. La bielorrusa Aryna Sabalenka se enfrenta a la checa Karolina Muchova y la rusa Mirra Andreeva a la ucraniana Elina Svitolina este lunes en la segunda jornada de las Finales WTA, que se juegan hasta el domingo en las pistas de Indian Wells (California, EEUU).

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MOTOCICLISMO MUNDIALES (análisis)

Redacción deportes. Los españoles Marc Márquez, en MotoGP, y Manuel González, en Moto2, consiguieron salvar intactas y con éxito las opciones al título en sus respectivas categorías del Gran Premio de Catar, que se disputó el domingo en el circuito de Lusail. Información de Juan Antonio Lladós.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Fase de clasificación para el Europeo femenino. Previa del partido España-República Checa, que se juega el martes en Oviedo.

. Declaraciones de Miguel Méndez e Iyana Martín a las 17.15 en el pabellón antes del entrenamiento.

- Eurocopa. Última hora del Kids&Us Manresa-KK Bosna.

- Liga de Campeones. Última hora del Surne Bilbao Basket-Alba Berlín.

- NBA: Atlanta Hawks-Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets-Cleveland Cavaliers y Detroit Pistons-Washington Wizards (01.00), Toronto Raptors-Memphis Grizzlies (01.30), Dallas Mavericks-Indiana Pacers (02.00), Houston Rockets-Denver Nuggets (02.30), Phoenix Suns-San Antonio Spurs (03.00) y Golden State Warriors-New Orleans Pelicans (04.00).

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BALONMANO

- Liga ASOBAL. Última hora del partido pendiente de la 3ª jornada Barça-Caserío Ciudad Real, que se juega el martes.

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FÚTBOL

- La selección española, que afronta la próxima semana sus dos últimos compromisos de la Liga de Naciones, se concentra este lunes a las 13.00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, donde a las 19.00 horas habrá una primera sesión de entrenamiento abierta al público. (FOTO) (VÍDEO)

- LaLiga Hypermotion. 13ª jornada. Sabadell-Real Sociedad B (20.30) y Las Palmas-Eldense (20.30).

- Copa del Rey. Previas de los partidos de la primera eliminatoria Anaitasuna-Alavés y Tavernes de la Valldigna-Valencia.

- Liga F. 10ª jornada: Atlético de Madrid-Badalona Women (19.00) y Deportivo Abanca-Valencia (21.00).

- Se conocen los onces mundiales de las votaciones de FIFPRO. (14:00 CET mujeres y 17:00 CET hombres).

- Liga de Campeones femenina. Previa del partido Real Madrid-París FC.

- El diario deportivo 'Tuttosport' anuncia los ganadores de los premios Golden Boy y Golden Girl, en un acto en Sassuolo (norte de Italia).

- Acto inaugural de la exposición 'Reyes del Mundo', que rememora el triunfo de la selección española de fútbol en el pasado Mundial 2026, llega a Extremadura, con el trofeo de campeones del mundo, con paradas en Mérida y Cáceres, del 9 al 11 de noviembre (10.00). (FOTO)

- Memorias de la pelota. Este 10 de noviembre, hace exactamente 30 años, el joven de 18 años Juan Román Riquelme debutó con Boca Juniors en La Bombonera. Por Hernán Bahos Ruiz. (FOTO)

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FÚTBOL AMERICANO NFL

- Después de casi una semana de grandes fastos, coronados con el ansiado partido en el estadio Santiago Bernabéu entre los Cincinnati Bengals y los Atlanta Falcons, el circo de la NFL dice adiós a Madrid hasta el 2027. Por Carlos Mateos.

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GOLF

- Clasificación mundial.

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MOTOCICLISMO

- Análisis del Gran Premio de Catar. "Marc Márquez y Manuel González salvan la cita catarí con sus opciones al título intactas". Información de Juan Antonio Lladós.

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TENIS

- Clasificación ATP y WTA

- Final del torneo WTA 250 de Chennai (India): Janice Tjen (INA)-Magda Linette (POL) (06.00).

- Finales WTA, en Indian Wells (EEUU) (hasta 15). Desde las 21.00: Aryna Sabalenka (BLR)-Karolina Muchova (CZE) y Mirra Andreeva (RUS)-Elina Svitolina (UKR).

- Torneo ATP 250 de Estocolmo (hasta 14).

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WATERPOLO

- Liga de Campeones. Previa de la tercera jornada de la primera fase de la Liga de Campeones en la que el Sabadell visita al Olympiacos (GRE) y el Atlètic Barceloneta recibe al Mladost (CRO).

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