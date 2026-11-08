Los kenianos Simon Njuguna y Rebecca Cangogo se imponen en el maratón de Málaga

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Málaga, 8 nov (EFE).- Los atletas kenianos Simon Njuguna, con un tiempo de 2:08:17, y Rebecca Cangogo, con un registro de 2:21:17, récord femenino de la prueba, se proclamaron campeones del Generali Maratón de Málaga, que se ha celebrado este domingo con la participación de 17.000 corredores.

Njuguna fue el primero en recorrer los 42 kilómetros de la prueba, seguido por el también keniano Victor Kiplimo (2:08:25) y del etíope Gaddisa Tafa Dekeba (2:08:55).

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El primer español fue Álex Jiménez, decimocuarto en la general, con un excelente tiempo de 2:18:13.

Por su parte, Rebecca Cangogo consiguió el récord de la prueba, que lo ostentaba la etíope Misgane Alemayehu (2:24:43) en la pasada edición, seguida de las también kenianas Ivyne Jeruto Lagar (2:22:30) y Rodah Jepkorir (2:24:32).

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En la media maratón, que se corrió junto al maratón, el atleta leonés Jorge Blanco fue primero con un tiempo de 1:03:34, récord de la prueba, seguido por Daniel Mateo (1:04:11) y John Travers (1:05:40).

En categoría femenina, Lidia Campo se proclamó campeona con un tiempo de 1:14:21; segunda fue Emma Styles (1:17:58) y tercera Hana Homolková (1:18:47). EFE

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