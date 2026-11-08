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Likina Amebaw cumple los pronósticos y asfixia a la concurrencia en Itálica

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Santiponce (Sevilla), 8 nov (EFE).- La etíope Likina Amebaw, gran favorita en las vísperas, ha ganado este domingo la XLIV edición del Cross Internacional de Itálica, gracias al violento cambio de ritmo sobre la campana con el que descolgó a la ugandesa Charity Cherop y de la keniana Cynthia Chepkurui, quienes completaron el podio.

Mediada la primera vuelta, y a la estela de la burundesa Francine Niyomukunzi, media docena de corredoras africanas dinamitaron la carrera para dejar claro que las plazas de honor se dilucidarían entre ellas, a pesar de que la onubense María Forero quiso seguirlas durante el kilómetro inicial.

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Al primer paso por meta, sin embargo, Niyomukunzi comenzaba a perder terreno debido al empuje de la ugandesa Charity Cherop, campeona del mundo júnior que encabezó la prueba sin volver la cabeza e imponiendo una cadencia con la que se desgranó al grupo hasta dejarlo en las tres ocupantes del podio.

Justo en el toque de campana, Likina Amebaw asestó el golpe con el que decantó la carrera, un violento cambio de ritmo que ha permitido a la atleta afincada en la provincia de Ávila dominar el otoño, tanto en ruta -oro mundial de 5k en Copenhague- como campo a a través -venció hace tres semanas en Amorebieta-.

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Cherop y la keniana Cynthia Chepkurui se disputaron el segundo puesto en un apretado esprint ganado por la ugandesa y las también africanas Maurine Chebor, Yenenesh Shimket y Francine Niyomukunzi antecedieron en meta a la neerlandesa Amina Maatoug, séptima y primera europea.

Las dos andaluzas de la prueba, la sevillana Carolina Robles y la onubense María Forero, honraron su condición de atletas locales al ser las dos primeras españolas y la alemana Elena Burkard completó el 'top 10' de esta prueba femenina del Cross de Itálica 2026, corrido sobre 9.550 metros de distancia. EFE

lhg/cb/og

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