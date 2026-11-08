La Sareb cede a la Generalitat un edificio okupado en Manresa y se suspende su desalojo

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Barcelona, 8 nov (EFE).- La Sareb, la entidad mixta que gestiona los activos rescatados a entidades financieras con dinero público, ha cedido a la Generalitat de Cataluña el edificio de su propiedad okupado ayer en Manresa (Barcelona), lo que ha paralizado el desalojo iniciado por los Mossos a primera hora, tras algunas cargas y una detención.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca y el Capitalismo (PAHC) de la comarca del Bages, en colaboración con la Confederació Sindical d'Habitatge de Catalunya (COSHAC), okupó ayer este bloque de viviendas ubicado en la calle Fra Jacint Coma i Galí de Manresa, propiedad de la Sareb y que lleva más de diez años deshabitado, para destinar los pisos a cinco familias desahuciadas.

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La Sareb, tras esa okupación, presentó una denuncia, lo que llevó a los Mossos a desplegar sobre las siete de esta mañana un importante dispositivo para lograr el desalojo del edificio, en el que ya vivían familias.

El operativo, que ha movilizado a un centenar de personas ante el edificio para protestar por el desalojo, ha contado con la participación de policías antidisturbios tras fracasar un intento de mediación, y se ha saldado con cargas policiales y un detenido por atentado a los agentes de la autoridad.

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Mientras los Mossos mantenían ese operativo, la Sareb, también conocida como "banco malo", ha trasladado a la policía catalana su intención de retirar la denuncia tras conocer que en el edificio ya había familias vulnerables y ha pedido que se paralizase el desalojo.

Previamente, la Sareb se había puesto en contacto esta misma mañana con la Generalitat para iniciar los trámites necesarios para cederle este inmueble, en el marco del convenio que tiene con el gobierno catalán para la gestión de viviendas procedentes de entidades financieras rescatadas.

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Fuentes de la Sareb han insistido a EFE que ha actuado de acuerdo con sus protocolos, que obligan a los servicios jurídicos a denunciar allanamientos en sus propiedades, pero que cuentan con cláusulas garantistas en el caso de que la okupación afecte a personas vulnerables.

Han sido los propios Mossos los que han comunicado a los activistas la decisión de la Sareb, un anuncio que ha sido recibido con muestras de júbilo y gritos de "sí se puede".

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El portavoz de la PAHC del Bages, Martí de las Heras, ha declarado a los medios de comunicación que lo ocurrido esta mañana en Manresa es "el ejemplo claro de que la lucha da sus frutos".

Ha recordado que, desde hace un año y medio, han trabajado para "presionar a la Administración, a la Generalitat, al Estado, para que la Sareb" sea de todos. "Que pase a ser nuestra", ha puntualizado.

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"Hemos conseguido que la Generalitat y la Sareb entren en un pacto y que, por fin, ampliemos de una vez por todas el parque de vivienda pública", se ha congratulado.

De las Heras ha denunciado, por otro lado, que "no puede ser que estos pisos que hace más de diez años que están vacíos" hayan acabado "destrozados" esta mañana como consecuencia de la contundencia policial que, ha asegurado, ha dejado una veintena de heridos y una persona detenida.

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En consecuencia, ha argumentado, "ahora es responsabilidad de las administraciones que este bloque sea habitable" al tiempo que ha dicho que las personas que ya viven en él deberán pasar la próxima noche en un albergue como consecuencia de los destrozos habidos. "Pero la solución es que puedan vivir aquí", ha apostillado.

Durante la mañana, las personas concentradas ante el edificio y las que estaban en el interior han lanzado varios objetos y material pirotécnico a la línea policial, según los Mossos, lo que ha llevado a actuar a los miembros de la unidad de orden público del cuerpo y a "utilizar puntualmente la defensa policial", añade la policía.

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La acción policial, indican las fuentes de los Mossos, ha comenzado tras haber fracasado el proceso de mediación que había iniciado una unidad especializada de la policía catalana y personal del Ayuntamiento de Manresa.

La okupación del edificio, según sus promotores, se enmarcó en las diversas acciones convocadas en vísperas la huelga general prevista para el próximo miércoles. EFE

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(Vídeo)