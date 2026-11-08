La policía traslada a los migrantes de un campamento temporal junto al puerto en Ceuta

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Ceuta, 8 nov (EFE).- La Policía Nacional de Ceuta ha puesto en marcha a primeras horas de la mañana de este domingo un operativo en el campamento de migrantes provisional del Muelle de Poniente con la intención de trasladar a las personas del mismo hacia otros lugares para proceder a su desmantelamiento.

Según han informado a EFE fuentes policiales, esta mañana decenas de agentes de varias unidades de la Policía Nacional han acudido a este campamento para desplegar un operativo especial de traslado.

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El objetivo es que los migrantes que están en el interior sean trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de El Tarajal para proceder a su identificación y posteriormente poder ser alojados en otros centros temporales habilitados por el Gobierno.

Esta acción se produce después de que esta misma semana el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, advirtiera que en los próximos días se iba a iniciar el desmantelamiento de algunos de los centros temporales abiertos para la acogida de estas personas.

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La medida se produciría teniendo en cuenta que estos campamentos están habilitados con ms de 7.000 plazas y en los mismos había censados 5.800 personas.

El Gobierno tiene distribuidos hasta siete emplazamientos en distintos puntos de la ciudad, por lo que la intención es reagrupar a los migrantes en algunos de ellos para permitir desalojar y desmontar los que tengan poca ocupación. EFE

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