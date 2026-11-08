La navarra Gift Okunrobo da a España el primer oro en los Juegos de Dakar en triple salto

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(corrige el primer párrafo)

Redacción Deportes, 8 nov (EFE).- La atleta navarra Gift Okunrobo conquistó este domingo en triple salto la primera medalla de oro para España en los IV Juegos Olímpicos de la Juventud de Dakar, que se une a la plata de Diego Molina y al bronce de Blanca López en remo.

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Con una marca de 12,69 metros lograda con su último salto, Okunrobo subió a lo más alto del podio, mientras que la rumana Amelia Negulescu, fue plata y la burundesa Zalissa Zongo, bronce, ambas con 12,67.

Negelescu llevaba ventaja en el penúltimo salto al haber hecho 12,66, pero en la última ronda, la saltadora de Berriozar, de 17 años, superó la marca y se hizo con el oro, mientras que sus rivales se quedaron a dos centímetros.

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Es el mayor éxito de Okunrobo, hija de migrantes nigerianos, en su corta carrera después de que el pasado mes de julio consiguiera dos bronces, tanto en triple salto como en salto de longitud, en el Campeonato de Europa sub-18 disputado en Rieti (Italia).

El éxito en el campeonato continental le dio el billete para ser uno de los 44 deportistas seleccionados por el Comité Olímpico Español (COE) para representar a España en el primer evento olímpico que se celebra en África, donde participan 2.700 deportistas de entre 14 y 18 años.

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Okunrobo llegó a la capital senegalesa con la cuarta mejor marca mundial del año en su categoría, con 13,23 metros, conseguida en el Europeo. EFE