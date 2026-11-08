La jueza deja en libertad a 10 de los integrantes de Núcleo Nacional pero les prohíbe salir de España

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La titular del Juzgado de Instrucción número uno de Gijón ha dictado, de conformidad con el criterio del Ministerio Fiscal, la imposición de medidas cautelares para diez personas detenidas en el marco de la operación policial vinculada a Núcleo Nacional, que obligan a la comparecencia semanal en el juzgado todos los viernes, así como a la prohibición de salir del territorio nacional junto con la retirada del pasaporte.

La magistrada considera que los hechos investigados podrían ser constitutivos de los delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia ilícita de armas para los arrestados, una calificación inicial sujeta a posibles modificaciones a lo largo de la fase de instrucción.

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En relación con la tenencia ilícita de armas, la magistrada señala que, aunque a la mayoría de los investigados no se les puede atribuir la tenencia de armas de fuego al disponer de las correspondientes licencias, durante la operación policial fueron intervenidas distintas armas prohibidas, entre ellas puños americanos y pistolas táser.