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La etíope Likina Amebaw vence en la XLIV edición del Cross Internacional de Itálica

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Santiponce (Sevilla), 8 nov (EFE).- La atleta etíope Likina Amebaw ha ganado este domingo la XLIV edición del Cross Internacional de Itálica, celebrado sobre 9.550 metros de distancia en un circuito alrededor de las ruinas de la antigua ciudad romana, con un tiempo de 30 minutos y 41 segundos.

Amebaw midió a su rivales durante las tres primeras vueltas y cambió violentamente de ritmo al toque de campana, desembarazándose de la ugandesa Charity Cherop y de la keniana Cynthia Chepkurui, que completaron el podio. EFE

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lhg/cb/og

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