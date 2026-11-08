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La era Eder Sarabia en el Espanyol arranca con hambre y un parón para pulir el proyecto

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Barcelona, 8 nov (EFE).- La era Eder Sarabia como nuevo entrenador del Espanyol, tras la destitución de Manolo González, arrancó con un empate contra el Deportivo (0-0) en el RCDE Stadium que dejó buenas sensaciones tras una semana de trabajo del nuevo técnico, que tiene ahora un parón liguero para pulir al equipo.

Eder Sarabia planteó cinco cambios en el once inicial (entraron Hartman, Pol Lozano, Dolan, Calatrava y Pere Milla) y alineó una defensa de tres con Cabrera como único central puro. La vocación ofensiva del equipo y su apuesta por tener la pelota era total y dio resultado: el Espanyol firmó un 64 por ciento de posesión.

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El vestuario ha reconocido que asimiló rápidamente el libro del estilo del nuevo técnico. "Estábamos cómodos, pero el balón no quiso entrar", afirmó Roberto Fernández en declaraciones al club. El extremo inglés Thyrhys Dolan aseguró que el bloque "se ha adaptado rápidamente" y que jugarán "mejor en las próximas semanas".

El proyecto de Eder Sarabia acaba de arrancar. El entrenador vasco dirigió su primera sesión el pasado domingo 1 de noviembre. Una semana después, la toma de contacto ha sido positiva. La mejor noticia para el cuerpo técnico es que ahora tiene dos semanas de parón por los compromisos internacionales para pulir su idea.

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El equipo, además, se concentrará del 10 al 14 de noviembre en la localidad gerundense de La Vall d'en Bas, en las instalaciones de Royalverd, para acelerar su adaptación a la fórmula Sarabia con dobles sesiones de trabajo. El objetivo es que la transición sea lo más rápida posible.

En cualquier caso, el propio técnico reconoció que está sorprendido por la predisposición de los futbolistas a adoptar sus recetas. Los jugadores, tras la destitución de Manolo González, reconocieron que ellos tenía también culpa de los resultados (un punto de quince antes del adiós) y querían reivindicarse.

En el plano estrictamente numérico, el Espanyol ha cambiado su dinámica en las dos últimas jornadas. Contra el Villarreal (0-1), y liderados desde el banquillo por el entrenador interino Sergio García, firmó tres puntos de oro y frente al Deportivo siguió sumando. Ahora es decimotercero en la tabla con doce puntos.

Después del parón liguero, el Espanyol de Eder Sarabia tiene cinco partidos para convencer completamente a la grada antes de cerrar un convulso 2026: alternando los partidos como visitante y como local, los blanquiazules se miden a Athletic, Getafe, Alavés, Celta y Valencia. EFE

dpb/xsf/og

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