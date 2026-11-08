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La borrasca Bruna deja un herido leve en Canarias y se activa la alerta en Castilla y León

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Madrid, 8 nov (EFE).- La borrasca Bruna, que se encuentra en el Atlántico, está impulsando vientos húmedos, con lluvias abundantes, ha dejado un herido en Canarias, mientras en Castilla y León se ha activado la alerta meteorológica del plan de Emergencias por el riesgo de intensas precipitaciones, sobre todo en la provincia de Ávila.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que esta situación provocada por la borrasca Bruna y frentes asociados se prolongará hasta el lunes en el oeste peninsular, pero el paso de una pequeña baja de procedencia subtropical podría provocar precipitaciones intensas y vientos muy fuertes entre el martes y el miércoles.

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La Junta de Castilla y León ha declarado a partir de las 14:00 horas de este domingo la alerta meteorológica por riesgo de lluvias en toda la región y ha ordenado el refuerzo de los medios de emergencia, con especial atención a Ávila, donde se ha activado el nivel 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (INUNCyL).

La Aemet ha activado hoy el aviso naranja por lluvias intensas en Ávila y Salamanca, con precipitación acumulada de 15 litros en una hora y 100 litros en doce horas.

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El aviso se mantendrá para los siguientes días, cuando se prevé que puedan alcanzar los 200 litros en 72 horas.

Asimismo, se prevén rachas muy fuertes de viento, con 70 km/h y que, de forma puntual, podrían alcanzar los 100 km/h en algunas zonas del Sistema Central y otras zonas altas del oeste peninsular.

Las lluvias afectarán durante este domingo a la vertiente de la Cordillera Cantábrica en la provincia de León y a Sanabria (Zamora), y al Sistema Central, especialmente en el sur de Ávila.

El delegado territorial de la Junta en la provincia de Ávila ha pedido declarar la activación de la Situación 1 del INUNCYL, con el objetivo de reforzar la vigilancia y el seguimiento de la evolución del episodio.

Además, se ha contactado con los alcaldes de los 33 municipios de Ávila que integran esa zona, y se enviará a la población del sur de la provincia un aviso por el sistema ES-Alert para mantenerla informada y alertar de la necesidad de adoptar medidas de precaución.

Asimismo, se ha avisado al Servicio de Extinción de Incendios de Ávila y a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, ante la situación desfavorable a partir de las 21:00 horas de hoy.

En Canarias, el desplazamiento de una silla por el viento ha provocado un herido en Tenerife, y se han registrado otras incidencias como caída de árboles, desprendimientos, desplazamientos de objetos y ha obligado al cierre de una carretera en La Gomera.

Además, la situación en el archipiélago ha obligado a desviar siete vuelos en el aeropuerto de La Palma, según fuentes de Aena.

No obstante, los cabildos de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han levantado las restricciones de movimiento asociadas a la borrasca, una vez que el Gobierno de Canarias ha rebajado a prealerta la situación por lluvia, tormenta y fenómenos costeros.

Este domingo, las lluvias, las tormentas y el viento afectarán a Canarias, Extremadura y Castilla y León, que se encuentran en aviso naranja (peligro importante), y a Andalucía, Castilla-La, Mancha, en aviso amarillo, así como a Asturias por fuertes rachas de viento y a Galicia por fenómenos costeros.

La Agencia prevé lluvias abundantes que afectarán al suroeste, especialmente Extremadura, Andalucía occidental y zonas próximas de Castilla-La Mancha, además de Galicia y el oeste de Castilla y León.

En Galicia, la cornisa cantábrica, Pirineos, el Sistema Central y otras zonas altas del oeste peninsular se esperan rachas de viento que superarán los 70 km/h y, de forma puntual, superiores a los 100 km/h.

En la costa occidental gallega se esperan olas de 5-6 metros y en Andalucía occidental cercanas a 4 metros.

El lunes la inestabilidad aumentará, con una de las jornadas más adversas de este episodio, según la Aemet, con precipitaciones y acumulados de más de 60 litros en el oeste y sur de Galicia, puntos del oeste peninsular y Andalucía occidental.

En el Sistema Central occidental y norte de Extremadura se podrían alcanzar los 120-150 litros.

En zonas altas del norte, especialmente en Picos de Europa, las rachas de viento podrán superar los 100-120 km/h, mientras en áreas montañosas del oeste y centro, Andalucía occidental y el Estrecho el viento soplará con rachas de 70-90 km/h. EFE

(Foto) (Vídeo)

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