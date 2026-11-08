La Bolsa española abre este lunes 9 de noviembre, festividad en Madrid de La Almudena

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Madrid, 8 nov (EFE).- La Bolsa española abrirá sus puertas mañana, lunes, 9 de noviembre, día festivo en la ciudad de Madrid por la celebración de la patrona de la capital, Nuestra Señora de la Almudena.

El pasado lunes 2 de noviembre, día festivo en España en nueve comunidades autónomas al trasladarse la festividad de Todos los Santos, el 1 de noviembre, que cayó en domingo, la Bolsa española también operó con normalidad, como también lo hizo el pasado 12 de octubre, Fiesta Nacional de España.

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El próximo festivo en España en el que la Bolsa española abrirá será el martes 8 de diciembre, festividad nacional de la Inmaculada Concepción.

Bolsas y Mercados Españoles (BME), el operador de los mercados de Renta Variable, Renta Fija y Derivados en España, acordó cinco festivos en este 2026 de los que ya se han consumido cuatro.

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Hasta este momento, el mercado español no ha abierto sus puertas este año el 1 de enero, Año Nuevo; el 3 de abril, Viernes Santo; el 6 de abril, Lunes de Pascua; y el 1 de mayo, Día del Trabajo.

Solo falta el 25 de diciembre para cerrar el calendario de festivos de la Bolsa española este año.

El 24 de diciembre, Nochebuena, y el 31 de diciembre, el mercado español operará en horario reducido, ya que cerrará a las 14:00 horas. EFE

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