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La alimentación pide atención ante el 29N e impulsar su competitividad al ser "esencial"

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Madrid, 8 nov (EFE).- La industria y la distribución alimentarias españolas son dos sectores clave como generadores de empleo, actividad económica y de marca España, por lo que ante las elecciones generales del 29N reclaman a los partidos medidas acordes a su carácter esencial en pos de impulsar su competitividad.

Diferentes patronales han compartido con EFE los documentos que han trasladado a las formaciones políticas, en un contexto de elevados costes en la cadena y tensiones internacionales que están poniendo en jaque de nuevo a un sector que se examina cada día.

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La Federación de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB) ha reclamado que se concrete el reconocimiento del carácter esencial de la industria de alimentación y bebidas y, de esta forma, ser tenida en cuenta en el diseño de las políticas nacionales y europeas.

La federación ve imprescindible incorporar incentivos fiscales a la inversión productiva, la modernización de instalaciones, así como evitar aquellas figuras tributarias nacionales que puedan generar desventajas competitivas respecto de otros países de la Unión Europea, como el impuesto al plástico.

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Esta industria, que es un caso de éxito en internacionalización y en un contexto de vaivenes contantes sobrevenidos, pide también contar con un conjunto de mecanismos previamente definidos que se activen ante la imposición de aranceles, barreras sanitarias o restricciones injustificadas, aportando previsibilidad a las empresas.

También reclama impulsar la conclusión de acuerdos con terceros países, como Tailandia, Emiratos Árabes Unidos y Malasia; y la ratificación de los de Australia, México, Filipinas, Indonesia e India.

Para FIAB además es necesario que se evalúe el impacto sobre empleo, inversión, productividad y competitividad "antes de introducir nuevas medidas laborales o salariales".

Por su parte, la distribución alimentaria destaca la "creciente presión sobre sus costes energéticos, logísticos, laborales y operativos", a la que se suma una carga regulatoria "excesiva, compleja y fragmentada".

Este dibujo compromete la competitividad, la inversión y la creación de empleo, según ha compartido la patronal Asedas con EFE.

Así, sus prioridades pasan por reducir los costes y revisar aquellas leyes que introducen cargas adicionales y limitan la flexibilidad organizativa, además de la urgencia para "abordar el absentismo mediante medidas eficaces".

Los supermercados también han solicitado una simplificación normativa y "calendarios claros", así como "mejorar el diálogo con las administraciones y elevar la consideración política del sector", en línea con lo expuesto por FIAB.

Hace solo unas semanas, en su congreso en Sevilla, la patronal de gran consumo Aecoc expuso de manera pormenorizada sus necesidades al futuro Ejecutivo.

Solicitaron consensos en asuntos clave e invertir en la productividad para mantener el modelo de bienestar y llevar a cabo una política migratoria "sensata y ordenada".

En materia laboral, se abogó por capacitar a los trabajadores, trabajar en el tamaño de las empresas y combatir el absentismo laboral que, según sus datos, tiene un coste anual de 36.000 millones de euros.

Otro nexo de reclamaciones es la "hiperregulación", multiplicada por tres desde 2019, según Aecoc. EFE

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