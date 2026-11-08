Junqueras pide más fuerza para impulsar cambios: "Si no lo hace ERC no lo hace nadie"

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El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha pedido apoyo para que su partido tenga más fuerza después de las elecciones generales del 29N y pueda impulsar los cambios que, sostiene, la Cataluña actual necesita en materias como la vivienda, la financiación y los servicios públicos: "Si no lo hace ERC no lo hace nadie", ha asegurado.

Lo ha dicho este domingo en un acto de precampaña de ERC en Badalona (Barcelona), en el que han participado junto al candidato al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, y los candidatos número 2, 3 y 6, Mireia Ingla, Jordi Albert y Alejandra Sandoval y el portavoz de ERC en Badalona y candidato a la alcaldía, Àlex Montornés, y al que han acudido unas 2.000 personas según el partido.

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Junqueras ha reivindicado que se presentan para ganar y que no quieren hacerlo, dice, con una sopa de letras mezclando partidos políticos sino interpelando al conjunto de la sociedad: "Venimos a hablar a la gente. Es esta la coalición que queremos construir", ha subrayado.