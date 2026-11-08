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Jorge de Frutos sustituye en la selección al lesionado Ander Barrenetxea

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Madrid, 8 nov (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, ha convocado a Jorge de Frutos, del Rayo Vallecano, para sustituir en el equipo nacional a Ander Barrenetxea, lesionado este domingo en el partido de su equipo, la Real Sociedad, precisamente contra el de su sustituto.

Así lo informa la RFEF, que agrega que el jugador del Rayo Vallecano deberá incorporarse a la concentración de la selección este lunes 9 de noviembre a partir de las 13.00 en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

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Al realizar un control orientado en el minuto 71, Barrenetxea notó un pinchazo en la parte posterior de un muslo que le impidió continuar y abandonó el terreno de juego con lágrimas en los ojos.

De Frutos debutó con la absoluta el 7 de septiembre de 20925 en un partido contra Turquía. Entró en el minuto 68 para reemplazar a Pedri.

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Este año, con el Rayo, ha sido titular en los nueve partidos que ha jugado con un saldo der dos goles y dos asistencias.

La selección española, que afronta la próxima semana sus dos últimos compromisos de la Liga de Naciones, se concentra este lunes y a las 19.00 tendrá su primera sesión de entrenamiento abierta al público. EFE

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