Joan Maria Thomàs reconstruye la Guerra Civil en Mallorca a partir de cartas de sus padres

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Javier Díaz Plaza

Tarragona, 8 nov (EFE).- El catedrático de Historia de la Universitat Rovira i Virgili (URV) Joan Maria Thomàs reconstruye en un libro los primeros meses de la Guerra Civil en Mallorca a partir de 491 cartas que sus padres se intercambiaron durante el conflicto y de una exhaustiva investigación de archivo.

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El punto de partida del libro 'Una isla brutalizada. La Guerra Civil en la Mallorca de 1936' fueron las cartas cruzadas entre dos jóvenes novios de clase media-alta católica de Mallorca que se casaron en plena guerra, justo antes de que el hombre fuera destinado a luchar en la península.

Lejos de quedarse en el terreno puramente memorialístico, Thomàs ha utilizado estas vivencias como hilo conductor para contrastar la información con más de doscientos libros especializados, documentación de archivo y el seguimiento diario de toda la prensa mallorquina del 36.

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Para Thomàs, una de las aportaciones más singulares del trabajo es profundizar en las motivaciones de la población civil que apoyó el alzamiento militar.

"El libro intenta explicar por qué una parte de la población, seguramente mayoritaria en Mallorca, se puso del lado de Franco, por el miedo a una revolución, la defensa de la religión o la destrucción de patrimonio que veían en la península", explica en una entrevista con EFE.

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Puntualiza, eso sí, que "estar de acuerdo con aquel bando no significaba compartir las salvajadas ni los asesinatos extrajudiciales que se cometieron".

El libro rescata también la voz de las mujeres de la época a través de las cartas de la madre del autor. "Los textos están marcados por el miedo, la soledad de la espera y el nacimiento de la primera hija con el marido en el frente, pero también por el choque con las rígidas normas sociales impuestas a las jóvenes de la época", cuenta Thomàs.

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'Una isla brutalizada. La Guerra Civil en la Mallorca de 1936' reúne en un solo volumen cuatro ejes que a menudo se habían tratado de manera fragmentada: los combates terrestres, el frente aéreo y marítimo, la violencia política y la represión cultural.

Aborda temas como el desembarco y el intento de reconquista de las tropas republicanas y milicias procedentes de Cataluña y Menorca en agosto de 1936, y su posterior retirada por orden del Gobierno de Madrid, o el papel estratégico de Mallorca como base aeronaval desde la que aviones franquistas, alemanes e italianos castigaron el litoral republicano peninsular.

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Analiza asimismo la represión franquista en Mallorca y la represión republicana en Menorca, dos realidades que golpearon directamente a ramas de la propia familia del autor, así como la persecución ideológica contra ciudadanos y entidades de perfil izquierdista o catalanista.

La Guerra Civil y los bombardeos procedentes de Barcelona alimentaron en aquella época un fuerte sentimiento anticatalán en Baleares, "a menudo confundido e instrumentalizado desde el rechazo a las milicias republicanas de izquierdas", dice el historiador.

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Thomàs pospuso la investigación por la duda de si podría mantener el rigor metodológico ante un material tan vinculado a su propia biografía familiar, ya que su padre tuvo trayectoria dentro del régimen franquista.

"Me generaba reticencias porque dudaba de mi capacidad de imparcialidad. Pero después de ver obras de reputados historiadores que abordan temas familiares y de reflexionar sobre mi propia trayectoria, en la que siempre he escrito sobre personajes del régimen desde una posición personal contraria, vi que podía hacerlo con total tranquilidad", señala el historiador.

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Thomàs asegura que ya trabaja en la redacción de un segundo volumen que analizará la trayectoria de las Islas Baleares durante el resto de la guerra, desde 1937 hasta su finalización en 1939. EFE

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