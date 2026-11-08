Jaka Lakovic: "Sin nuestra afición habría sido mucho más difícil conseguir la victoria"

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Santa Cruz de Tenerife, 8 nov (EFE).- El entrenador de La Laguna Tenerife, Jaka Lakovic, agradeció el apoyo de la afición en el triunfo de este domingo ante el Asisa Joventut, una victoria que, a su juicio, habría sido "mucho más difícil" sin la ayuda de los seguidores aurinegros.

El técnico esloveno explicó que la incertidumbre generada por la alerta meteorológica y las comunicaciones de última hora con sus familias hicieron que comenzaran el partido "un poco mermados" y esa fue una de las razones por las que el conjunto catalán llegó a abrir una ventaja de seis puntos, aunque, tras el descanso, vio al equipo "que quiere siempre" y destacó su "rendimiento defensivo", que permitió dejar al rival en 29 puntos.

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Lakovic señaló que su equipo también tuvo que sobreponerse a los trece tiros libres fallados, un desacierto que relacionó con la "desconcentración vivida durante la jornada", y valoró la capacidad de sus jugadores para "mantener el compromiso y la mentalidad".

En el apartado defensivo, resaltó especialmente el trabajo de Bruno Fitipaldo ante Nico Laprovittola, que terminó con 23 puntos, calificó de "monumental" la entrega del jugador uruguayo, y también elogió la labor de Marcelinho Huertas en las situaciones de uno contra uno ante Ricky Rubio.

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El entrenador explicó que La Laguna Tenerife corrigió tras el descanso los problemas que había tenido para defender "los tiros abiertos del Joventut" y que, además de "mejorar el rebote", el equipo "supo atacar con cabeza y manejar los momentos decisivos del encuentro". EFE

AM/ism