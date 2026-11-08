Isabel Fernández (tiradora paralímpica): "No concibo la vida sin deporte y sin competir"

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Fernando Pérez Soto

León, 8 nov (EFE).- La deportista toledana Isabel Fernández, que primero lo ganó todo -mundial y europeo- en kárate y en los últimos años ha repetido éxito en tiro con arco adaptado, reconoce en una entrevista a EFE que no concibe su vida "sin deporte y sin competir".

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Fernández, que prepara la próxima temporada en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León tiene un sólo objetivo: ser deportista paralímpica en Los Ángeles 2028, por lo que realiza exigentes entrenamientos que también le obligan, dadas sus circunstancias, a compatibilizarlos en gran medida con el necesario descanso.

No lo hace sola: el entrenador Rubén Montes le acompaña en el CAR de León, donde se desarrolla desde hace unos años un programa de tecnificación en tiro con arco enfocado a categorías menores, de cara a afrontar los mundiales que se celebran en Australia, en septiembre del próximo año, su "billete" para las Juegos Paralímpicos.

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Su trayectoria vital y deportiva es difícilmente igualable, primero enfocada al mundo militar, en el que estuvo durante casi una década en Infantería Mecanizada y después, afrontando su enfermedad degenerativa con el mismo vigor.

Un vigor que siempre se ha mostrado hacia los diferentes deportes que ha prácticado, además del kárate en el que se inició y logró titulos mundiales y europeos, pasando por el baloncesto, ciclismo, piragüismo, halterofilia, hasta recalar en el tiro con arco.

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A esta disciplina que -que le "enganchó" desde el primer momento-, reconoce que llegó "casi por casualidad y también por la suerte del programa que existía en el Hospital Nacional de Parapléjicos en su ciudad natal, Toledo.

"Había probado diferentes cosas porque, ya desde muy pequeña siempre me decía mi madre que no podía parar y que cuando no hacía algún deporte estaba enfadada", afirma.

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Isabel que empezó a "coquetear" con el tiro con arco adaptado tras su último mundial de kárate en silla de ruedas, en la modalidad de katas, en Budapest (Hungría) en 2023, y quedó encantada de inmediato al tratarse de un deporte que puede practicarse al aire libre.

Y reflexiona con que, tal vez, le sirvió su experiencia militar en el proceso de adaptación "más fácil y rápido porque requiere de una paciencia y precisión ya adquiridas".

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En cualquier caso, los resultados no tardaron en llegar con un subcampeonato mundial y un título europeo que le abrieron las puertas a poder ser atleta paralímpica en Los Ángeles 2028, una posibilidad que no hubiera tenido con el kárate al no estar incluido en el programa olímpico de deportes.

Ante el reto de participar en las Olimpiadas paralímpicas de 2028, dice tener "miedo" a reconocer que está completamente enfocada en conseguirlo, ya que es consciente de que quizá se lo juegue todo a una carta porque no sabe cómo evolucionará su enfermedad.

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Para ello también cuenta con su padre como fiel escudero, al que necesita "al cien por cien" y que se ha convertido en su sombra durante la competición.

Sin embargo, tiene clara de quién es la responsabilidad: "el éxito depende de una misma y no se puede echar la culpa a nadie y menos cuando se tiene mi autoexigencia".

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De momento, en la capital leonesa el equipo que forman Isabel y su entrenador han encontrado un lugar más que adecuado y por ello no descartan próximas concentraciones dadas las bondades de la instalación y también las condiciones de alojamiento que requieren su adaptación.

Para los primeros meses del año tienen previsto un encuentro con tiradores de Italia que podría celebrarse en el país trasalpino en Grosetto o incluso en el propio CAR de León. EFE

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(foto) (vídeo)