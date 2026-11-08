Iñigo Pérez: “La paciencia del equipo ha sido digna de elogio”

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Villarreal (Castellón), 8 nov (EFE).- El técnico del Villarreal, Iñigo Pérez, afirmó este domingo, tras la victoria ante el Getafe (2-0), que la “paciencia” que ha tenido su equipo para superar el sistema defensivo del conjunto madrileño “ha sido digna de elogio”.

“No hemos estado brillantes y nos ha costado encontrar los resquicios, porque el Getafe defiende muy bien. Ha sido una semana muy compleja para gestionar las emociones y el estrés podía aparecer en cualquier momento”, reflexionó el preparador navarro.

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El técnico explicó que el Villarreal encontró al final el premio porque para el Getafe era difícil soportar el juego ofensivo de su equipo.

“A nivel de clasificación no estamos en el lugar en el que todos esperábamos, pero esto son 11 meses y estamos a tiempo para todo”, recordó Iñigo Pérez, que admitió que la victoria le dará al equipo “alegría para establecer una idea y forma de juego”.

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“Espero que después del parón tengamos más equilibrio para crecer de una forma no tan inestable”, apostilló Iñigo Pérez, quien elogió la actuación del joven Macià, del que comentó que si le ha dado la manija del juego es “porque se lo ha ganado y nos da estabilidad”.

EFE

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