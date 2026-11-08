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Illa tacha de "bajeza moral" que Feijóo use a las víctimas de Urda contra la huelga

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Barcelona, 8 nov (EFE).- El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha calificado de "bajeza moral" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "utilice" a las 69 víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) para pedir que no se convoque la huelga general por la vivienda.

En una entrevista con elDiario.es, Illa ha considerado que "hay motivos para una huelga general" y ha defendido que es "un derecho que se puede compartir más o menos, pero que las organizaciones ejercen legítimamente".

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El presidente de la Generalitat se ha mostrado convencido de que el PSOE ganará las elecciones y ha augurado que Feijóo no será presidente del Gobierno porque "no entiende a Cataluña ni la quiere como es".

"Aquellos que vienen aquí a decirnos que no se puede gobernar España sin entender a Cataluña tendrán que explicar qué entienden por Cataluña. ¿Revertir el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso de los Diputados? ¿Manifestarse contra la amnistía? ¿Bloquear el uso del catalán en Europa?", ha planteado.

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Preguntado por si el accidente de Urda pasará factura al PSOE, Illa ha defendido que su optimismo es "realista" y ha asegurado que la movilización dará la victoria a los socialistas, como ocurrió en Brasil con Lula o en Estados Unidos con los demócratas.

A su juicio, el 29N los ciudadanos deberán elegir "entre instituciones democráticas y autoritarismo", un dilema en el que Cataluña "siempre" ha apostado por la democracia, como cree que hará el resto de España.

Por otra parte, ha señalado que el exministro de Transportes Óscar Puente, que dimitió tras el accidente, "ha tomado la decisión que sentía que tenía que tomar" y ha destacado que es su "amigo", con quien tiene "una relación muy franca" y a quien considera "una persona muy sincera y espontánea".

Sobre la nueva línea de alta velocidad entre Lleida y Barcelona a 350 km/h, uno de los últimos proyectos de Puente, Illa ha rechazado "renunciar a objetivos ambiciosos", aunque ha admitido que "otra cosa es el itinerario" para alcanzarlos.

En este sentido, ha considerado "lógico estudiar si hay que reforzar todo lo relacionado con el mantenimiento y la seguridad para recuperar la confianza en la red ferroviaria". EFE

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