Giráldez: "Ha sido una burrada de partido, una exhibición"

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Vigo, 8 nov (EFE).- Claudio Giráldez, entrenador del Celta, dijo sentirse “orgulloso” por el “partidazo” que firmó su equipo ante el Levante, pese a que, una vez más, no encontró “el camino al gol.

“Estoy muy contento con el partido que hemos hecho. Ha sido una burrada de partido, una exhibición, pero cuando no entra… Para mí un 5-0 a favor nuestra sería un resultado injusto”, señaló, porque, en su opinión, su equipo pudo marcar más goles.

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El técnico gallego dijo que la falta de gol se soluciona “remando e insistiendo” porque, a su entender, “no se puede hacer más” que en el partido de esta tarde.

“Hablábamos de que no finalizábamos y hoy hicimos 23 remates a portería, hemos tocado la pelota 45 veces en el área y el rival 6. Hoy ha habido auténticas exhibiciones en el plano individual y, sobre todo, en el plano del esfuerzo, del coraje y de la intención. No tengo nada malo que decir de nadie”, puntualizó Giráldez, que pidió unidad al celtismo.

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“Hay que confiar en estos jugadores, en los que finalizan, en los que no, en los que juegan y en los que no, en los que han participado y en los que no. Estar todos juntos, estar todos unidos y sentirse orgulloso de tener este equipo y esta generación de jugadores. Para mí es una animalada lo que ha hecho el equipo hoy”, aseveró. EFE

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