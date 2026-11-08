Gerardo Herrero lleva a la gran pantalla la Guerra del Rif en 'Carta Blanca'

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Sevilla, 8 nov (EFE).- La Guerra del Rif salta por primera vez a la gran pantalla con 'Carta blanca', la nueva película dirigida por Gerardo Herrero, que celebra su estreno mundial este domingo en el 23 Festival de Cine Europeo de Sevilla (SEFF) dentro de la sección Proyecciones Especiales.

El filme continuará su recorrido de festivales el próximo 13 de noviembre inaugurando la 25 edición del Festival Internacional de Cine de Almería (FICAL), antes de su llegada a las salas de cine el próximo 6 de enero.

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En declaraciones a EFE, Herrero ha explicado que la novela homónima de Lorenzo Silva en la que se basa la película "relata un episodio poco conocido: una razia perpetrada por un pelotón de soldados a los que la jefatura militar había dado carta blanca”. Creo que esta historia merece ser retratada en el cine español. Apenas hay huella de este pasado que tanto nos ha influido y nos influye".

Para el realizador, el vacío audiovisual en torno a esta contienda responde a que "la cicatriz de la guerra civil no está curada en España. Sigue habiendo mucha gente que tiene un punto de vista de la guerra civil que le lleva a no ser, después de tantos años, objetivo".

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Con adaptación cinematográfica firmada por Daniel Corpas y el propio Silva, la cinta sigue al joven Juan Faura (Iván Pellicer),quien se alista en la Legión y queda atrapado en la venganza del sargento Antonio Bermejo (Víctor Clavijo) tras el asesinato de su hermano en el Desastre de Annual. El reparto lo integran también Salva Reina, Joel Bosqued, Roberto Sebazco, Almagro San Miguel, Fran Berenguer y Andrés Picazo.

Sobre el enfoque ideológico de la película Herrero ha precisado que la propuesta "puede molestar mucho a la extrema derecha, pero también a la extrema izquierda, porque a veces no somos capaces de reflexionar y de pensar las cosas, y tenemos principios hechos de cosas que no son así".

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Prefiere que el espectador no acuda con ideas preconcebidas: "A mí me gustaría que el público que fuera a ver la película no fuera con prejuicios, que pensara que es una película que no se mete con los legionarios, se mete con los mandos legionarios que hicieron y que cometieron barbaridades en la propia guerra".

El cineasta defiende además el valor de abordar sin tapujos el pasado histórico: "Existe miedo, mejor no hablar de ello, mejor no conocerlo. ¿Por qué? Quizás ahora, sin meternos en política, nos estamos dando cuenta de que nos equivocamos al tapar. Quizás era mejor, didácticamente, saber un poquito de todo. Tapar siempre es malo, ocultar las cosas es malo. Hay que contarlas".

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En lo relativo a la producción, ha explicado que se rodó el 85 % en el desierto de Tabernas, en Almería, y un 15 % en Alquife, en Granada, en las minas que hay allí. El prólogo y el epílogo están hechos en Granada, y la base de la película está hecha en el desierto. EFE

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(foto) (vídeo)