Garriga (Vox) dice que la llegada de 8.000 personas a El Hierro amplía el "efecto llamada"

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Castelldefels (Barcelona), 8 nov (EFE).- El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha asegurado que la llegada de más de 8.000 personas en las últimas semanas en El Hierro amplificará el "efecto llamada", y ha acusado al PSOE de permitir esta "invasión".

Así lo ha manifestado este domingo en un acto de Vox en Castelldefels (Barcelona), después de que el Cabildo de El Hierro haya declarado la emergencia social y la necesidad de colaboración con las instituciones superiores para gestionar el repunte migratorio de las últimas semanas.

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"Sánchez va a acoger a estas personas que han entrado en situación irregular y las va a distribuir por la Península, lo que evidentemente va a amplificar el efecto llamada", ha alertado.

Garriga también se ha referido a los accidentes de tren del último año en Adamuz y Urda y ha hecho hincapié en que la justicia va a "hacer pagar legalmente" las consecuencias al PSOE.

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El dirigente de Vox ha afirmado estar "convencido" de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los "sucesivos ministros de Transportes" acabarán "sentados ante el juez", a raíz de la investigación de la Fiscalía europea por el posible fraude de fondos comunitarios en contratos de Adif.

"Hay serios indicios de que millones y millones que venían de Europa no iban a las vías, sino a la sede de Ferraz, a contratar a señoritas de compañía de Ferraz y a sobresueldos o mordidas de gente de Ferraz", ha criticado Garriga, quien ha señalado a Sánchez como "el líder de esta trama corrupta". EFE

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(Vídeo)