Espana agencias

Garriga (Vox) dice que acoger a los migrantes llegados a El Hierro multiplicará el "efecto llamada"

30/09/2026 El presidente de Vox Catalunya, Ignacio Garriga, Alejandro Fernández, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la segunda jornada del Debate de Política General en el que se seguirá hablando de las propuestas sobre la vivienda, la financiación autonómica y la gestión de la educación. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
30/09/2026 El presidente de Vox Catalunya, Ignacio Garriga, Alejandro Fernández, durante el Debate de Política General, en el Parlament de Catalunya, a 30 de septiembre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). El Parlament afronta la segunda jornada del Debate de Política General en el que se seguirá hablando de las propuestas sobre la vivienda, la financiación autonómica y la gestión de la educación. POLITICA David Zorrakino - Europa Press
Guardar

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha cifrado en más de 8.000 las personas migrantes que han llegado a la isla de El Hierro de las Islas Canarias, lo que ha comparado con la situación que se vivió Ceuta y ha afirmado que su acogida multiplicará el "efecto llamada".

"La pregunta es qué va a hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el Partido Socialista. No tenemos ninguna duda, va a acoger a esas personas que han llegado en situación irregular y las va a distribuir por la península, con lo que implica, evidentemente se va a multiplicar el efecto llamada", ha dicho este domingo en declaraciones a medios de comunicación en Castelldefels (Barcelona).

PUBLICIDAD

Garriga también ha recriminado a Sánchez que, según él, no vaya a acudir a la Comisión Interministerial de Inmigración del próximo martes: "Cuando necesitamos al Gobierno y al presidente del Gobierno tomar decisiones, siempre vemos que las toma en contra de los intereses de los españoles", ha dicho.

Ha afirmado que Sánchez se ha convertido en el "mayor riesgo" para la seguridad y prosperidad de los españoles y para garantizar la integridad territorial y soberanía de España, y ha pedido el voto para conformar un gobierno que sí lo haga.

PUBLICIDAD

Ha dicho que hay una "oportunidad única, quizás la última, para recuperar lo que las políticas del PSOE han destrozado y para empezar un proceso de reconstrucción nacional que garantice la seguridad en las calles, que garantice la prosperidad de las familias y los trabajadores".

También ha defendido que desde 2023 el PP ha bajado en intención de voto, tras lo que ha situado a Vox como la "única garantía" para sacar al PSOE del Gobierno.

Preguntado por la gestión ferroviaria tras el accidente de Urda (Toledo), el secretario general de Vox ha defendido que el PSOE ha convertido Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes en "la zona cero de la corrupción".

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

La consorte planeaba visitar este 2026 el país latinoamericano como cooperante de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Casa Real decide suspender el viaje de la reina Letizia a Bolivia por segunda vez ante la falta de seguridad del país

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

El presidente del Gobierno apela al voto masivo para “no viajar al pasado” y el líder del PP para culminar “el cambio”

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Precio de la luz en España este lunes

Para ahorrar en tu factura, lo mejor es mantenerse actualizado sobre el precio promedio de la energía eléctrica y lo momentos del día en el que más barato está el servicio

Precio de la luz en España este lunes

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas. Tenemos los ganadores aquí mismo

Comprueba los resultados del sorteo 2 la Triplex de la Once

Una vecina de Barakaldo que cuidaba gatos callejeros deja a su muerte casi 50.000 euros en herencia para construir un refugio de felinos: el Ayuntamiento lo cumplirá

El Consistorio invertirá los recursos en una estructura que gestionará la asociación Lagunak, dedicada al cuidado animal

Una vecina de Barakaldo que cuidaba gatos callejeros deja a su muerte casi 50.000 euros en herencia para construir un refugio de felinos: el Ayuntamiento lo cumplirá
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Pedro Sánchez pide votar “como el Papa y la punki” y Feijóo le pide que mire menos fuera y más a los trenes

Una asociación pide cambiar el Código Civil para que bisnietos y tataranietos de españoles puedan obtener la nacionalidad sin depender de leyes extraordinarias

Los bajos salarios y el coste de la vivienda dificultan los traslados y alejan a los militares de sus familias: “Solteros geográficos”

La Comunidad de Madrid encarga una auditoría de otra auditoría para certificar que el estadio del Rayo Vallecano es seguro para los espectadores

El Gobierno refuerza el despliegue de la Guardia Civil en Senegal y da medio millón de euros a su ejército para frenar las llegadas de migrantes a Canarias

ECONOMÍA

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

Supermercados en Madrid este lunes 9 de noviembre: quién abre y quién cierra por el festivo de la Almudena

La inversión de Latinoamérica en España cae un 7,8% y la española en América Latina se desploma casi el doble: un 14,3%

Alejandro de Paz, abogado laboralista, sobre las empresas que comunican los turnos de trabajo por WhatsApp: “El preaviso mínimo es de cinco días”

Los ciberataques a supermercados y bancos de sangre en Europa: todo lo que se sabe y lo que aún falta por aclarar

España crece gracias a la inmigración, pero no logra elevar su productividad ni los salarios

DEPORTES

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lo que puede aprender el fútbol de la NFL tras la muerte de Jesús de Miguel: “Ninguno está libre de riesgo”, pero “los primeros minutos son decisivos”

Lluís Carreras, el futbolista que jugó en el Barcelona y el Atlético a las órdenes de Cruyff y Aragonés y compartió habitación con Guardiola: “El fútbol te hace renunciar a muchas cosas”

Batalla por el trono de LaLiga: Atlético de Madrid y FC Barcelona se juegan el liderato en el Metropolitano con el morbo de Julián Álvarez

El ‘nuevo’ Real Madrid apaga el fuego de Mestalla sin Vínicius: Mourinho impone su ley y recupera el espíritu de equipo para domar a un Valencia en crisis

A qué hora es el ‘half-time show’ de la NFL en Madrid: Manuel Turizo pondrá la música al descanso en el Santiago Bernabéu