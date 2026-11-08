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García de Vitoria: “Hoy es día para sacar pecho”

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Zaragoza, 8 nov (EFE).– El entrenador del Casademont Zaragoza, Gonzalo García de Vitoria, afirmó tras la victoria ante el Unicaja (96-91) que es un día “para sacar pecho” y destacó que su equipo ha conseguido el objetivo de “tener una identidad y de conectar con la gente”.

“Estamos muy contentos por el resultado, por el partido, pero estamos muy contentos porque hoy sí que sentimos que hemos conseguido el objetivo inicial”, explicó el técnico, quien situó la conexión con la grada del Príncipe Felipe en el centro de su valoración del partido.

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García de Vitoria subrayó la importancia de imponerse con diez jugadores a un rival al que calificó de “equipazo” y pidió disfrutar del triunfo y reconocer su mérito sin perder de vista que habrá momentos difíciles durante la temporada.

En su análisis del partido, señaló que el Casademont comenzó “muy mal atrás”, sin aportar la energía y presión necesaria sobre el balón, una situación corregida en los tiempos muertos.

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El técnico explicó que dio paso “a quince minutos de gran nivel defensivo” entre el tramo final del primer cuarto y el segundo, con una mejor respuesta colectiva ante la circulación de balón del conjunto malagueño.

También lamentó las pérdidas coincidiendo cuando el Unicaja elevó su intensidad, aunque destacó que su equipo volvió a encontrar respuesta y supo adaptar sus quintetos “a las propuestas del rival”.

García de Vitoria consideró que el Casademont dio “ese pasito más para ganar a un grande” que le había faltado ante el Barcelona y vinculó esa evolución tanto al trabajo de los jugadores como al respaldo de la grada.

Sobre las actuaciones individuales, destacó la madurez de Nico Brussino, capaz de esperar su momento “sin ansiedad ni malos lanzamientos”, y el trabajo de Sergi García, del que elogió su respuesta pese a haber dispuesto de menos oportunidades.

Sobre el base afirmó que “está haciendo lo que hace un profesional top” y resaltó la voluntad de Justin Jawroski de compartir el balón cuando estuvo bien defendido. EFE

paf/mrl/ism

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