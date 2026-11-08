Feijóo se compromete a revisar la vía "palmo a palmo" y ve "vomitivas" las gratificaciones a directivos de Adif

08/11/2026 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participan en un acto de precampaña en la Ciudad Deportiva Carranque Javier Imbroda en Málaga. POLITICA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA ÁLEX ZEA-EUROPA PRESS

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El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido este domingo a que si llega a la Moncloa revisará el transporte ferroviario "palmo a palmo" para que "vuelva la seguridad" en este transporte público, afirmando que "no pondrá las prisas por encima de la seguridad", al tiempo que ha tachado de "vomitivo" el cobro de gratificaciones por parte los directivos de Adif unos días después del accidente de Urda (Toledo).

El líder del PP se ha referido a este asunto durante su intervención en un gran acto de precampaña celebrado en Málaga ante unas 6.000 personas, según la organización, y en el que también ha participado el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

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Allí ha asegurado que dedicará "el dinero de los españoles a revisar cada traviesa, cada kilómetro de catenaria, cada vía" para que "no haya miedo" por parte de los ciudadanos a usar este medio de transporte.

"Desde luego a lo que no lo dedicaré es a pagar gratificaciones a los directivos de Adif que han provocado este desastre ferroviario", ha dicho, reclamando al Gobierno que devuelvan las gratificaciones que han cobrado porque no se les puede "premiar" tras las 115 víctimas mortales de los accidentes ferroviarios.

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"Que lo devuelvan si tienen un ápice de dignidad", ha clamado, censurando que hayan aparecido nuevas deficiencias en el mismo tramo de la vía del accidente a Adamuz y "la respuesta del Gobierno sea ninguna".

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno ha hecho hincapié en que 32.000 personas usan a diario "el AVE andaluz" y es necesaria una "auditoría completa", si bien "antes de recuperar la normalidad del servicio hay que "garantizar la seguridad al cien por cien" y por ello si llega al Gobierno no podrá "una fecha por delante de la seguridad".

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((HABRÁ AMPLIACIÓN))