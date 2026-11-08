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Feijóo participa este lunes en Palma en un acto de precampaña en el Pueblo Español

02/06/2024 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante un acto electoral en Palma con motivo de las elecciones europeas del 9 de junio. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA ISAAC BUJ-EUROPA PRESS
02/06/2024 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de Baleares, Marga Prohens, durante un acto electoral en Palma con motivo de las elecciones europeas del 9 de junio. EUROPA ESPAÑA POLÍTICA ISAAC BUJ-EUROPA PRESS
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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita Palma este lunes y participará en un acto de precampaña junto a la líder de los 'populares' en Baleares, Marga Prohens.

El acto está previsto para las 19.00 horas horas en el Pueblo Español y la coordinadora de campaña del PP Baleares, Marga Durán, ha destacado que la visita de Feijóo demuestra la importancia que tiene la comunidad "en el proyecto nacional del PP y su compromiso con las reivindicaciones" de las Islas.

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La visita del líder nacional del partido tiene lugar tres días después de la del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que estuvo en la capital balear el pasado viernes.

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