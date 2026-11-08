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Fallece un soldado durante unas maniobras de instrucción en el Centro de Adiestramiento San Gregorio de Zaragoza

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Un soldado del Ejército de Tierra ha fallecido durante una actividad de instrucción en el Centro de Adiestramiento 'San Gregorio', en Zaragoza, según ha informado este domingo el Cuartel General del Ejército, que ha precisado que las causas del suceso se encuentran bajo investigación.

El militar, identificado por sus iniciales como F. J. G. J., estaba destinado en el Grupo de Artillería de Campaña X, perteneciente a la Brigada 'Guzmán el Bueno' X, y había ingresado en el Ejército de Tierra en 2018.

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El Ejército de Tierra ha trasladado su pésame y su apoyo "incondicional" a los familiares y compañeros del fallecido. "Su memoria y entrega a la Patria quedarán siempre presentes en nuestros corazones. Descanse en paz", señala el Cuartel General del Ejército.

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