"Es sentido común", lema de Vox para la campaña de las elecciones generales del 29N

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Madrid, 8 nov (EFE).- "Es sentido común" es el lema elegido por Vox para la campaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que el partido presidido por Santiago Abascal inaugurará oficialmente el viernes 13 con un mitin en la plaza de Colón de Madrid, han informado a EFE fuentes de la formación.

En torno a este eslogan, Vox insistirá en los mensajes ya conocidos durante la precampaña, basados en la prioridad nacional en el acceso a las ayudas y servicios públicos, remigración de quienes entren irregularmente en España y desregulación para simplificar o eliminar leyes, normas y trabas burocráticas.

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Cuestiones que para los de Abascal son "de sentido común" y que entienden que pueden compartir y aglutinar a un amplio espectro social más allá de ideologías.

Aunque la campaña empieza formalmente el 13 de noviembre, el líder de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno llegará a ese día después de haber recorrido en un mes una treintena de ciudades en una gira que comenzó el pasado 11 de octubre en Estepona (Málaga) y que cerrará en Valencia el 27 de noviembre. EFE

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