Eric Garcia y Christensen, en convocatoria del Barcelona para visitar al Atlético Madrid

Guardar

Barcelona, 8 nov (EFE).- Los defensas del Barcelona Eric Garcia y Andreas Christensen han entrado en la convocatoria para el partido de LaLiga EA Sports que el equipo azulgrana disputará este domingo por la noche en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

Ambos futbolistas han superado las lesiones musculares que les impidieron participar en los últimos partidos del Barça y, después de completar el entrenamiento del sábado con el resto del grupo, el entrenador Hansi Flick ya confirmó en rueda de prensa que estarían disponibles.

PUBLICIDAD

El preparador alemán, sin embargo, no podrá contar este domingo con los lesionados Rodrigo Hernández, Xavi Espart, Jules Kounde, Dani Olmo y Roony Bardghji.

La convocatoria del Barcelona está formada por los porteros Joan Garcia, Szczesny y Livakovic; los defensas Joao Cancelo, Balde, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Eric y Àlex Campos; los centrocampistas Brian Fariñas, Gavi, Fermín, Pedri, De Jong, Bernal y Ebrima Tunkara; y los delanteros Gabriel Jesus, Raphinha, Lamine Yamal, Adeyemi, Gordon y Hamza Abdelkarim. EFE

PUBLICIDAD