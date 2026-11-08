Elma Sáiz afirma que es "cruel" que el PP "enfrente a generaciones" con las pensiones

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Pamplona, 8 nov (EFE).- La candidata del PSN-PSOE al Congreso por Navarra y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha afirmado este domingo que es "cruel" que el PP intente "enfrentar a generaciones" con el tema de las pensiones.

La ministra, quien ha comparecido junto el candidato navarro al Senado Ángel Moleón en el Palacete municipal de Burlada, ha asegurado que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, "no quiere que hablemos de pensiones" antes de las elecciones.

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Sáiz ha declarado a los jubilados y jubiladas presentes en este acto que una de las cosas de las que está más orgullosa como ministra es el envío de "la carta que lleva la revalorización de las pensiones cada año según suba la cesta de la compra".

"Y esa carta la manda un Gobierno de coalición progresista que está comprometido de verdad con la revalorización de las pensiones. Esa carta no la recibíais cuando gobernaba el PP o, si la recibíais, lo que decía esa carta es que subía las pensiones un 0,25%, que es exactamente lo mismo que tener las pensiones congeladas", ha destacado.

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La portavoz del Gobierno ha comentado que el PP está haciendo algo "cruel" y, a su juicio, "de mal gusto", que es "lanzar un mensaje diciéndole a un joven que su precariedad laboral es culpa de que su abuela tiene una pensión digna".

"¿Hay algo más cruel que enfrentar a generaciones?", ha preguntado.

En ese sentido, la ministra ha subrayado que las pensiones son "una cuestión de justicia social, una promesa entre generaciones y un derecho que no cae del cielo, sino que es ganado después de muchísimos años trabajando".

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Y la revalorización, ha incidido, "no es ningún regalo, sino que es un reconocimiento de derechos y no vamos a permitir que nadie tire por tierra los derechos". EFE