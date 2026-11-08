El Real Madrid volverá a los entrenamientos el próximo martes sin los internacionales

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Madrid, 8 nov (EFE).- El Real Madrid disfrutará de dos días libres el domingo y el lunes después de sumar su octava victoria consecutiva en la visita a Mestalla contra el Valencia (0-3), y los jugadores que no viajen con sus selecciones en la ventana FIFA se pondrán a las órdenes de Jose Mourinho en Valdebebas el martes.

El técnico portugués ya había avisado de que el domingo sería un día de descanso, ironizando sobre este hecho por haber tenido que jugar el sábado a pesar de haber viajado a Atenas entre semana: "Gracias a la decisión de que jugamos el sábado, los que van a selección tienen el día libre el domingo para estar frescos para el lunes ir a la selección, y están felices porque tienen un día libre con la familia. Muchas gracias por la decisión".

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Después de la victoria en Mestalla, Mourinho volvió a insistir en el estado de "fatiga extrema" de sus jugadores: "Ellos están en fatiga extrema y tienen que estar con su selección el lunes, y ellos están lunes, martes y miércoles todavía limpiando esta fatiga muscular que tienen. No digo fatiga mental, porque quien gana no tiene fatiga mental, pero fatiga física sí. Respeto a los entrenadores de las selecciones".

Tras dos días de descanso, los madridistas que no sean convocados con sus selecciones nacionales están llamados a personarse en la Ciudad Real Madrid el martes 10 de noviembre en horario de mañana.

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En el último parón de selecciones, Mourinho solamente pudo trabajar con Thibaut Courtois, Andrey Lunin, Raúl Asencio (ahora lesionado), Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Éder Militao (recién reincorporado entonces a los entrenamientos con el grupo), Aurélien Tchouaméni y Thiago Pitarch (aunque jugó entre medias un partido en Madrid con España sub-20).

El Madrid no vuelve a los terrenos de juego hasta el sábado 21 de noviembre, cuando recibirá en el Santiago Bernabéu al Celta de Vigo (21.00 horas CET) para dar inicio a una sucesión de tres encuentros consecutivos en casa contra Celta, PSV y Alavés. EFE

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