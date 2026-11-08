El PSOE pide a los demócratas votar para evitar la llegada al "Gobierno de la motosierra"

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Madrid, 8 nov (EFE).- El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y candidato socialista al Congreso por Madrid, Félix Bolaños, ha llamado a los demócratas, a la "gente sensata y moderada", a que voten al PSOE en las próximas elecciones generales para evitar la llegada al "Gobierno de la motosierra".

Así lo ha defendido el dirigente socialista este domingo en un acto de presentación de la candidatura de Madrid a las elecciones generales 29 de noviembre, en el que también han intervenido los ministros y candidatos Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

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El ministro de Presidencia ha llamado a la gente "sensata, moderada, razonable, que no levanta la voz y no insulta" a que elijan la papeleta del PSOE en las próximas elecciones para evitar "la ola ultra que se ha parado en Brasil" y que ha tenido un "buen resultado" en Estados Unidos (EEUU).

Para ello, "es fundamental que nos movilicemos todos", ha agregado Bolaños, que ha advertido de que España se juega "seguir con la agenda de avances" o que llegue un Gobierno "reaccionario, con una agenda de recortes múltiples y masivos, con la motosierra, el lanzallamas o lo que tengan en la mano".

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"Estamos hablando de que en nuestro país, desde la dictadura, puede volver a haber ministros ultraderechistas y fascistas. De eso estamos hablando", ha manifestado el candidato socialista.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "orgullosa" de haber formado parte del Gobierno de Pedro Sánchez y ha asegurado que sigue "creyendo firmemente en el proyecto diez años después", tras unos años que, en sus palabras, "han sido duros".

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"Hemos vivido circunstancias como la covid, el volcán, Filomena y accidentes", ha resumido la ministra de Defensa para defender que el Gobierno de Sánchez "siempre se ha caracterizado por estar con las personas". "Cada vez que ha habido una catástrofe, ahí hemos estado nosotros", ha defendido.

En esta misma línea se ha expresado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también ha reconocido que no ha sido una legislatura fácil ni sencilla "por muchas razones", entre las que ha mencionado algunos casos que se han judicializado, como los relacionados con el hermano y la mujer del presidente del Gobierno.

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"Ha sido una legislatura muy compleja por esas circunstancias, pero hemos salido adelante, hemos hecho muchas cosas", ha celebrado el responsable de Interior durante su intervención, en la que ha advertido de que "la alternancia es positiva, pero no la involución". EFE

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