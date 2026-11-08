El Martínez Valero rinde homenaje a De Miguel antes y durante el partido ante el Betis

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Elche (Alicante), 8 nov (EFE).- El Elche y el Real Betis han rendido homenaje este domingo a Jesús de Miguel, futbolista del Tenerife fallecido el pasado martes, durante los prolegómenos y el desarrollo del encuentro de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Martínez Valero.

Como muestra de respeto y recuerdo, el club ilicitano ha prescindido del tradicional himno 'Aromas Ilicitanos' durante la salida de ambos equipos al terreno de juego, con el fin de que las dos aficiones pudieran participar conjuntamente en el homenaje al futbolista.

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Posteriormente, se ha guardado un minuto de silencio en su memoria, en una iniciativa promovida por la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga.

Los jugadores de ambos equipos y el equipo arbitral han formado un semicírculo alrededor del centro del campo, donde se ha depositado un ramo de flores.

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Además, en la primera interrupción del juego a partir del minuto 9, en alusión al dorsal que lucía Jesús de Miguel, los futbolistas de ambos equipos y las dos aficiones, puestas en pie, le han dedicado una larga ovación desde sus respectivas posiciones.

El videomarcador del Martínez Valero también ha proyectado un vídeo en recuerdo del futbolista fallecido. EFE

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