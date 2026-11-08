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El Dicorpebal Logroño renueva al técnico Miguel Ángel Velasco por dos temporadas

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Logroño, 8 nov (EFE).- El Dicorpebal Logroño ha anunciado este domingo la renovación de su entrenador Miguel Ángel Velasco por las dos próximas temporadas, con lo que superará una década en el banquillo de la capital riojana.

El club de Logroño ha explicado en un comunicado que considera a Velasco "una figura clave" del desarrollo de la entidad en el balonmano profesional español, en el que ya suma 241 partidos como técnico.

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Velasco (Nava de la Asunción. 1984) llegó al Logroño en 2008 como jugador y se mantuvo en la plantilla 8 temporadas; luego se incorporó al cuerpo técnico de 'Jota' González, al que sustituyó a partir de 2018; tenía contrato hasta el final de esta campaña, vínculo que se prolonga hasta el verano de 2029.

En sus 241 partidos en la Liga Asobal presenta un balance de 151 victorias, 20 empates y 70 derrotas; además culminó la pasada temporada con su proclamación como mejor entrenador de la Liga NEXUS ENERGÍA Asobal, por primera vez en su carrera.

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El club riojano destaca en su comunicado que "más allá de los números", el significado de la continuidad de Miguel Velasco en Logroño "alcanza principalmente lo social y lo emocional" y supone "exportar una identidad y un modelo único de entender el balonmano".

Subrayan, además, que con Velasco en el banquillo hay infinidad de jugadores que han pasado por Logroño para evolucionar después a la élite europea del balonmano.

Por otro lado el club, que mañana ofrecerá más detalles de esta renovación junto al propio Velasco, ha informado de la renovación del patrocinio de la empresa alimentaria Dicorpebal, que continuará dando nombre al primer equipo de la entidad.EFE

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