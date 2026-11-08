El Athletic, sin siete internacionales y con cinco días libres en la ventana FIFA

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Bilbao, 8 nov (EFE).- La plantilla del Athletic Club disfrutará de cinco días libres durante la última ventana FIFA del año, en la que el técnico rojiblanco, Edin Terzic, no podrá contar con siete futbolistas convocados por sus respectivas selecciones nacionales.

Unai Simón, Aymeric Laporte y Nico Williams han sido citados por Luis de la Fuente para los partidos de la Liga de Naciones frente a República Checa e Inglaterra, mientras que Peio Canales se incorporará a la selección sub 21 para disputar dos amistosos ante Japón y Albania.

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Por su parte, Alex Padilla regresará a la selección de México para la eliminatoria de la Liga de Naciones de la CONCACAF, en la que el combinado dirigido por Rafa Márquez se enfrentará a Jamaica. Álvaro Djaló, por su parte, ha sido convocado por Guinea-Bisáu para los dos partidos clasificatorios de la Copa de África frente a Madagascar.

A estos seis internacionales se sumará Christian Imga, recién renovado hasta 2031, que se incorporará el lunes a la concentración de la selección española sub 17 para disputar el Mundial de la categoría, que se celebrará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

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Sin estos siete jugadores, la plantilla rojiblanca regresará a los entrenamientos el próximo miércoles en Lezama para completar tres sesiones antes de disfrutar de otros dos días de descanso durante el fin de semana.

Un descanso del que no podrán disfrutar íntegramente los cinco futbolistas que representarán al Athletic en el partido que enfrentará el sábado a la selección vasca con Venezuela en San Mamés.

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Hugo Rincón, Dani Vivian, Johaneko, Mikel Jauregizar y Oihan Sancet se concentrarán previsiblemente el viernes por la tarde para disputar ese encuentro amistoso con el combinado que dirige Jagoba Arrasate. EFE

ibn/og