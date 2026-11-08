El año de Arda Güler

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Alba Calzado

Madrid, 8 nov (EFE).- Arda Güler está viviendo el año de su consagración como referencia de creación de juego y ofensiva para el Real Madrid, encontrando junto a Jose Mourinho el protagonismo que le ha faltado desde su llegada al equipo blanco en el verano de 2023.

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Después de descansar entre semana y perderse la visita al AEK de Atenas, Güler fue elegido mejor jugador del encuentro contra el Valencia (que terminó 0-3). Hizo el segundo tanto del conjunto blanco y dio a Kylian Mbappé la asistencia del tercero después de controlar, girarse y decidir casi sin mirar con una madurez impropia de sus 21 años.

Pero este Güler, timonel de Mourinho tanto en el centro del campo como en la banda derecha, no siempre lo ha tenido tan fácil en el club. Su primer año fue el más complicado. Su debut oficial con el Real Madrid, a pesar de haber recalado en el club en julio de 2023, no fue hasta enero de 2024, después de pasar meses en problemas con las lesiones. Fue en la Copa del Rey, contra la Arandina, de titular.

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"Estoy muy feliz por debutar y emocionado porque este era el sueño de mi infancia. Esperé mucho tiempo este día. En estos seis meses con problemas físicos estuve trabajando muy duro para este momento. En medio de mi recuperación tuve un retroceso un par de veces, pero finalmente estoy aquí y espero que en el futuro vengan cosas mejores", declaró entonces a Real Madrid TV. Y esas "cosas mejores" están poco a poco cristalizando.

En ese primer curso con el equipo blanco, participó en 10 encuentros de LaLiga y uno de Copa del Rey, en cinco de ellos como titular. En el campeonato de la regularidad, anotó seis goles. Su protagonismo creció en la temporada siguiente, la 2024/2025. El turco jugó 28 partidos de Liga, 6 de Copa y 7 de Liga de Campeones, aunque su aportación goleadora fue menor (5 tantos en total).

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A Güler le costó conquistar la titularidad. Solo fue de la partida en 18 de esos encuentros, un 31 %. En LaLiga, apenas promedió 45 minutos por partido. En el apartado en el que más se descubrió durante el año fue en el de asistente: de cero asistencias en su temporada debut, pasó a ocho en la segunda.

Su protagonismo creciente siguió aumentando en su tercer curso en el Real Madrid, el 2025/2026. Contó con la confianza de Xabi Alonso, que pretendía convertirlo en el cerebro del equipo blanco, y de Arbeloa después. Participó en 49 encuentros entre Liga, Copa y 'Champions', el 91 % de los partidos posibles durante el año, y en 40 de ellos fue titular.

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Hasta la fecha, fue el año en el que participó en más goles, con 6 tantos y 14 asistencias que nacieron de sus botas. Esta temporada, la 2026/2027, va camino de pulverizar su récord. En apenas 14 encuentros (11 como titular), ya suma 4 goles y 6 asistencias. Solo se ha perdido dos partidos, ante Inter de Milán y AEK, y el equipo ha echado de menos su clarividencia en la creación en ambos.

"Arda es un jugador con mucho talento, ya todos lo sabemos, que no es todavía, obviamente, por suerte, con 21 años, un producto acabado. Es un jugador que tiene condiciones para poder ser multifuncional y jugar en diferentes posiciones, y estoy muy contento", afirmó Mourinho sobre el turco unas semanas atrás. Y Güler hace méritos a diario para que el portugués esté cada vez más contento. EFE

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