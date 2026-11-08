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Dr. Ampudia Blasco: Algún día estaremos en condiciones de curar la diabetes tipo 1

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Paqui Sánchez

Melilla, 8 nov (EFE).- Unos seis millones de personas en España tienen diabetes y más de un tercio no lo sabe. Conocida como ‘la asesina silenciosa’, esta enfermedad no tiene cura pese a los muchos avances logrados en el último siglo. Uno de los expertos que la combate, el Dr. Francisco Javier Ampudia Blasco, cree que la tendrá.

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“Me gusta ser optimista. Sin poner plazos, yo creo que algún día, y a lo mejor más pronto que tarde, estaremos en condiciones de curar la diabetes tipo 1”, afirma en una entrevista con EFE este especialista en Endocrinología y Nutrición, presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes (FSED) desde 2024.

El Dr. Ampudia, jefe de Sección del Servicio de Endocrinología y Diabetes en el Hospital Clínico Universitario de Valencia, señala que hoy en día el único tratamiento realmente eficaz para curar la enfermedad es el doble trasplante de páncreas y riñón, pero esta opción conlleva un tratamiento inmunosupresor de por vida.

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El optimismo de este especialista se basa en la “intensa investigación” que se está llevando a cabo para conseguir islotes pancreáticos que se puedan trasplantar a los pacientes, aportando a su organismo “suficientes células beta, que producen la insulina, para corregir la enfermedad”.

La investigación, “muy importante” en este ámbito, también está centrada en fármacos para retrasar la aparición de la diabetes tipo 1 en personas con elevado riesgo de desarrollar la enfermedad.

Para el Dr. Ampudia este objetivo es muy positivo, pero admite sus dudas porque no son tratamientos baratos, tienen efectos secundarios y retrasan solo un par de años “algo que irremediablemente va a ocurrir”. A ello se une que se haya hecho creer a la sociedad que estos fármacos curan la diabetes cuando “no es así”.

No obstante, se está investigando en busca de fármacos más accesibles y, de hecho, en el Hospital Clínico de Valencia participan en un ensayo clínico internacional en esa dirección de prevenir la enfermedad, que es uno de los retos del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora en menos de una semana, el 14 de noviembre.

El lema de este año es ‘Acción temprana contra la diabetes’, un objetivo en el que la educación diabetológica “es un pilar esencial” en una enfermedad donde el paciente toma unas 180 decisiones diarias relacionadas con su salud.

“Sin educación terapéutica, la tecnología es un malgasto de dinero público que no nos podemos permitir”, defiende este especialista, que confía en que pronto las administraciones reconozcan la figura de la enfermera educadora experta, que es “el camino” por su formación extra tan importante para las personas con diabetes.

También esa formación, a su juicio, corresponde a los médicos, otro de los objetivos en los que trabaja la Sociedad Española de Diabetes. “Es inasumible que, habiendo herramientas, los pacientes no puedan utilizarlas porque los profesionales no se han formado adecuadamente en ellas”, apunta el Dr. Ampudia.

En su opinión, esa es una de las razones de la falta de equidad en el acceso a tratamientos y las tecnologías, una de las principales quejas de las asociaciones de pacientes. La otra es que no haya “un criterio nacional” para gestionarlo al depender la sanidad de las comunidades.

En cualquier caso, defiende que España tiene “uno de los mejores sistemas nacionales de salud” y el seguimiento que hace de los pacientes con diabetes “es mejor que en otros países”.

Pero hay que seguir en esa línea y una de las vías de mejora, a su juicio, es que la sanidad pública facilite el acceso de los pacientes obesos sin diabetes a los agonistas del receptor de GLP-1, los fármacos que han revolucionado el tratamiento de la enfermedad, entre ellos el Ozempic.

“No solo reducen peso, sino también la enfermedad cardiovascular”, argumenta este médico referente para intentar hacer ver que ello evitaría las complicaciones que conlleva no tratar la obesidad y otra inequidad social, pues ahora solo acceden a estos tratamientos quienes pueden permitírselo económicamente. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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