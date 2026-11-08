Dos detenidos por la muerte de un hombre de 55 años en Albacete

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Toledo, 8 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido a dos personas por la muerte de un hombre de 55 años por arma de fuego en Albacete.

Según han informado fuentes de la investigación a EFE, los detenidos son la mujer y el hijo de la víctima y el arma ha sido incautada.

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El 112 ha informado de que el suceso ha ocurrido en una vivienda de la plaza Ave María de la capital provincial a las 04:27 horas.

El hombre ha sido trasladado por una UVI al Hospital de Albacete y también han intervenido Policía Nacional y Local.

La Policía Nacional ha informado a EFE de que el hombre ha fallecido. EFE