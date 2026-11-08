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Detenido en Alicante un fugitivo reclamado por Ucrania por tráfico de armas

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Alicante, 8 nov (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a un hombre de 49 años reclamado por las autoridades de Ucrania por delitos contra el orden y la seguridad pública y tráfico ilegal de armas, municiones y explosivos.

El arrestado tenía en vigor desde agosto de este año una Orden Internacional de Detención dictada por las autoridades ucranianas, que llevaba aparejada una pena de siete años de privación de libertad.

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Los agentes tuvieron conocimiento de que el sospechoso viajaba en un vuelo procedente de Bratislava y, tras comprobar sus datos en las bases policiales una vez aterrizó el avión, confirmaron que la orden de detención seguía vigente y procedieron a su arresto.

Los hechos por los que era reclamado se remontan a 2022 y ocurrieron en la región ucraniana de Zakarpatia, informa la Policía Nacional en un comunicado.

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Según la investigación policial, el detenido había adquirido 60 cartuchos de munición de calibre 7,62 milímetros que posteriormente ocultó entre sus pertenencias.

El 18 de marzo de ese año, el hombre trasladó la munición en un vehículo en el que viajaba como pasajero. Al día siguiente, las autoridades interceptaron el automóvil en Volovets y localizaron los 60 cartuchos, que fueron incautados.

Tras la práctica de las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, encargado de tramitar su posible extradición a Ucrania. EFE

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