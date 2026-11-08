Delgado (Frente Amplio) promete más subidas del SMI y acusa al PP de "fomentar la delincuencia" con sus políticas

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El cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, ha reivindicado que el voto a su candidatura es la garantía de que vuelva a subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y ha acusado a la derecha de estar "fomentando la delincuencia" con sus políticas fiscales, que generan desigualdad.

"El voto al Frente Amplio es la garantía de que esta no sea la última subida del SMI, que ha escalado de forma histórica en este país", ha afirmado en una entrevista concedida a Europa Press para aludir a que su espacio político se compromete a seguir incrementando la cuantía del salario mínimo, más allá del alza del 5,3% que prepara vía decreto el Ministerio de Trabajo.

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Delgado ha ironizado que cada vez que se incrementa el SMI aparecen la CEOE y el PP a decir que es un "exceso" y coinciden en pronosticar "cierres de empresas y quiebras patronales" que "no han ocurrido ni una sola vez". De hecho, ha confrontado que la realidad demuestra todo lo contrario, que esta medida ha generado empleo y alza de sueldos.

"Estamos esperando alguna rectificación por parte de la patronal y de la derecha en España", ha ironizado Delgado para añadir que Frente Amplio está decidido a plasmar políticas que combatan la desigualdad en España.

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El 'número uno' de Frente Amplio por Madrid ha subrayado que en un contexto donde los principales bancos "baten beneficios" y las 100 principales fortunas del país elevan su patrimonio un 17%, hace falta redistribución de la riqueza y no "blindar los privilegios de los de arriba a costa de sacrificar la vida de los de abajo".

Por tanto, ha reivindicado la necesidad de blindar un Estado "fuerte", con mejores servicios públicos, desde propuestas fiscales como el impuesto a los ultrarricos (del 2% a partir de un millón de euros y del 3% a partir de los 50 millones) que plantean o un gravamen disuasorio contra la acumulación de vivienda.

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"Hay mucha gente empujando para que vivamos en un mundo sin normas, donde los de arriba no tengan obligaciones y los de abajo no tengan derechos. Nosotros planteamos la cuestión al revés. Necesitamos que los de arriba tengan obligaciones para que los de abajo puedan tener derechos", ha esgrimido.

Delgado también ha defendido la necesidad de reducir la jornada laboral en España y ha proclamado que lo progresista es utilizar los avances tecnológicos en aumentar el tiempo para la vida familiar. "O aprovechamos la tecnología para que unos pocos se hagan millonarios y millones de personas pasen a ser prescindibles, o aprovechamos la tecnología para trabajar menos y vivir mejor. Nosotros estamos en esa segunda tesis", ha explicado.

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ACTITUD "PELIGROSA" DE LA DERECHA CUANDO HABLA DE SEGURIDAD

El también dirigente de Más Madrid ha criticado que en materia de seguridad la derecha "realiza un reduccionismo que es peligroso y pueril", dado que seguridad no es simplemente ausencia de delincuencia o una respuesta simplemente policial sino que tiene que ver con condiciones materiales de vida para tener tranquilidad con vivienda, sueldo estable o sanidad pública garantizada.

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Por tanto, ha reflexionado que las políticas de redistribución de riqueza tienen relevancia para combatir la delincuencia. Es más, ha lanzado que la derecha "está fomentando la delincuencia con políticas fiscales que encapsulan la riqueza por arriba y generan desigualdad hacia abajo".

"El colmo es que los que están generando esas situaciones de desigualdad luego vayan a los barrios a señalar a los migrantes como los responsables de la delincuencia, cuando es evidente que hay una relación directa con la desigualdad", ha exclamado el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid.

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LA PRIORIDAD NACIONAL DE VOX ES "INDECENTE"

Delgado ha proclamado la necesidad de reconocer derechos a los migrantes que recalan en el país y ha tildado de "abyección realmente bochornosa" es la "prioridad nacional" que plantea Vox.

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"Eso es indecente y España no es un país indecente" para rebatir a PP y Vox que la regulación de migrantes irregulares no genera efecto llamada. Es más, ha dicho que el enfoque es aumentar los servicios púbolicos y no "competir por los mismos", dado que los migrantes contribuyen también al crecimiento económico.

A su vez, ha recriminado a PP, Vox y Junts votar en contra en el Congreso de proteger el acceso a la vivienda de la gente, oponiéndose a las principales medidas que se ponían encima de la mesa en el Congreso.

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Mientras, Delgado ha ensalzado que Frente Amplio recoge las mejores propuestas en vivienda que se dan en otros países y quiere destinar un 1% del PIB para ampliar el parque público de forma permanente.