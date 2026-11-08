De la Fuente y Álvaro Marín igualan a Enric Gallego al frente de la tabla

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Madrid, 8 nov (EFE).- El delantero del Almería Miguel de la Fuente y el atacante del Celta Fortuna Álvaro Marín igualaron al jugador del Tenerife Enric Gallego al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion tras contabilizar su octava diana de la temporada.

De la Fuente, que firmó su séptimo tanto en las siete últimas jornadas ligueras, volvió a demostrar ante el Girona su viveza en el interior del área al aprovechar a los sesenta y siete minutos un balón suelto para anotar el gol de la victoria (0-1) del Almería en su visita a Montilivi.

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Tampoco faltó a su cita con el gol el atacante del Celta Fortuna Álvaro Marín, que anotó el único tanto del filial celeste en la derrota (2-1) que el conjunto gallego encajó el sábado en el campo del Burgos tras resolver con calidad un contraataque.

Goles que sirvieron a De La Fuente y Marín para igualar al frente de la tabla con un total de ocho tantos cada uno al jugador del Tenerife Enric Gallego que no jugó esta semana tras el aplazamiento del duelo que debía disputar el equipo canario por el fallecimiento de Jesús de Miguel.

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- Clasificación tras la 13ª jornada:

- Con 8 goles: Miguel de la Fuente (Almería); Álvaro Marín (1p) (Celta Fortuna); Enric Gallego (2p) (Tenerife)

- Con 7 goles: Adrián Fuentes (Mallorca)

- Con 6 goles: Suero (Castellón); Percan (Córdoba)

- Con 5 goles: Jordi Cano (Andorra); Antoñito Cordero (1p) (Cádiz); Yaser Asprilla (COL) y Vanat (1p) (UKR) (Girona); Carlos Domínguez (Oviedo); Arnu (Valladolid)

- Con 4 goles: Curro Sánchez (3p) y Álex Forés (Burgos); Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Carlos Hernández y Jordi Escobar (Ceuta); Eder García (Córdoba); Iván Gil (1p) (Eibar); Jorge Pascual (Granada); Jesé Rodríguez (1p) (Las Palmas)

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- Con 3 goles: Higinio (2p) (Albacete); Cipenga (COD) (Almería); Lautaro (1p) (URU) (Andorra); David González y Karrikaburu (Burgos); Pablo Santiago y Jakobsen (DEN) (Castellón); Óscar Marcos y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Jon Guruzeta (Eibar); Rastrojo (Eldense); Carles Pérez (Girona); Miyashiro (JPN) (Las Palmas); Morata (Leganés); Pablo Torre (Mallorca); Gorosabel y Astiazaran (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) y Ángel Baena (Sabadell); Antonio Casas, Sarco (ARG) y Guille Rosas (Sporting Gijón); Latasa (Valladolid) y Ponceau (FRA)

- Con 2 goles: San Bartolomé y Alex Rubio (Albacete); Nico Melamed, Javi Muñoz y Arribas (1p) (Almería); Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Luengo (Burgos); Vladys (UKR) e Ibon Sánchez (Cádiz); Sienra (ARG) y Álvaro García (Castellón); Somuah (GHA) (Celta Fortuna); Isma Ruiz, Diego Bri y Víctor (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Álvaro Rodríguez, Madariaga y Pejiño (Eibar); Fidel (1p), Olabarrieta y Carmona (Eldense); Abel Ruiz (Girona); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p), Pedro Alemañ y Emeka (Granada); Pezzolesi, Iván Jaime y Manu Fuster (Las Palmas); Naim García, Gharbi (TUN) y Álex Millán (Leganés); Álex Sala (Mallorca); Pablo Sáenz, Goti y Estanis Pedrola (Oviedo); Gorka Carrera y Mariezkurrena (Real Sociedad B); Óscar Sanz (Sabadell); Christian Gomis (SEN); Barberá, Miguel Rubio y y Tai Abed (Valladolid).

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- Con 1 gol: Dani Bernabéu, Rober González, Vallejo y Pacheco (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Thalys (BRA), Chirino (NED) y Quim Junyent (Almería); Carrique (FRA), Álex Calvo, Domenech, Sidibe y Golubovic (SRB) (Andorra); Llabrés y Dadie (Burgos); Izeta (1p), Javi Castro, Moueffek (MAR) y Borja Vázquez (Cádiz); Fran Castillo, Barri, Maty Orozco (COL) (Castellón); Adrià Capdevila, Antañón y Ángel Arcos (Celta Fortuna); Camacho y Yann Bodiger (1p) (FRA) (Ceuta); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI) y Rubén Alves (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido y Javi Martón (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Justin Smith (CAN), Roberto López (1p) (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Van de Beek (NED), Bryan Gil y Unai Hernández (Girona); Bourama, Manu Lama, Gambín, Gumbau, Rodelas y Rubén Alcaraz (Granada); Enrique Clemente, Sandro Ramírez, Jefté y Elías Romero (Las Palmas); Miguel Atienza y Soko (CAM) (Leganés); Buksa (POL), Raíllo y Luvumbo (ANG) (Mallorca); Dani Calvo, Chris Ramos, Enzo Pérez, Alberto Reina, Samu Rodríguez, Jacobo González e Ilyas Chaira (MAR) (Oviedo); Soroeta, Dani Díaz, Iñaki Rupérez, Kita (JPN) y Jon Balda (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU), Edgar González y Eneko (Sabadell); Juan Otero (COL), Duñabeitia, Iosifov (RUS), Pablo García y Gelabert (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA), Iván Chapela, Grant-Leon Ranos (ARM) y Nacho Gil (Tenerife); Luis Chacón, Víctor Jr., David Torres y Garriel (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar); Ruperez (Real Sociedad B, contra Almería); Pulido (Almería, contra Oviedo); Óscar Sanz (Sabadell. contra Eibar); Fuoli (Sabadell, contra Eibar); Anuar (MAR) (Ceuta, contra Córdoba).EFE

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