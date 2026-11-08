De ChatGPT a enjambres de robots en almacenes: la IA salta de la pantalla al mundo físico

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Àlex Gutiérrez Páez

Barcelona, 8 nov (EFE).- La inteligencia artificial (IA) ha dejado de ser una tecnología con la que interactuar únicamente a través de una pantalla para incorporarse al mundo físico, donde enjambres de robots inteligentes ya son capaces de percibir varios entornos, como los almacenes logísticos, y actuar sobre ellos.

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Es lo que se conoce como IA encarnada, una evolución de la IA tradicional que va más allá del entorno digital y que abarca desde los electrodomésticos inteligentes hasta los robots humanoides, los casos que hoy en día suscitan más fascinación.

"Si le preguntas a ChatGPT qué ocurre si se cae un vaso, sabrá que se romperá. Sin embargo, ¿cómo sabe un robot cómo coger el vaso con la fuerza suficiente para que no se caiga? Con sensores que analizan el entorno", cuenta en una entrevista con EFE Antonio Pita, profesor de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experto en IA.

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Más allá del entorno doméstico, con ejemplos cada vez más cotidianos como los aspiradores inteligentes o asistentes virtuales como Alexa, estas herramientas ya han irrumpido en el sector industrial, donde ya optimizan tareas de gigantes tecnológicos.

En instalaciones como las de Amazon, los enjambres de robots permiten agilizar el movimiento de mercancías, un salto de calidad respecto a los procedimientos tradicionales, basados en distribuir los productos en estanterías según una organización predeterminada.

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Frente a ellos, los sistemas actuales pueden recurrir a una distribución más flexible de los productos y utilizar robots capaces de reconocer dónde se encuentra cada artículo: "El robot se acerca a la estantería y lleva el producto hasta el operario", señala Pita.

De esta manera, el trabajador no tiene que recorrer todo el almacén para localizar los productos, sino que las máquinas acercan las mercancías hasta él.

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Estos robots trabajan conjuntamente repartiéndose las tareas en el almacén y coordinando sus movimientos como un enjambre, lo que permite agilizar las operaciones logísticas.

"Incluso hay almacenes que no tienen luz, porque ya no se necesita la intervención de los operarios", asegura Pita, en alusión a las conocidas como "fábricas oscuras", presentes en países como China.

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Para Pita, uno de los principales retos de la IA encarnada consiste en integrar la ciberseguridad en espacios críticos donde los robots inteligentes tienen una gran capacidad de actuación.

En un almacén automatizado, por ejemplo, es importante delimitar los espacios físicos en los que operan los enjambres de robots, de manera que un eventual ciberataque quede contenido y no pueda comprometer otras instalaciones y sus sistemas.

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El riesgo aumenta cuando se emplean sistemas de IA con numerosos sensores y una mayor capacidad para intervenir en distintos procesos, ya que un fallo de seguridad puede afectar tanto al entorno digital como al físico de una empresa.

Aunque admite que Europa no está a la vanguardia de este tipo de tecnologías, Pita subraya que "cada vez existen más medidas para contrarrestar los ciberataques", y que países como España "tienen muchas empresas y sus propios 'hackers éticos' que trabajan incansablemente para encontrar soluciones" en este ámbito. EFE

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