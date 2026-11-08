Daniel Miret: "Hemos hecho un muy buen partido y seguimos firme en el objetivo de la Copa"

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Santa Cruz de Tenerife, 8 nov (EFE).- El entrenador de Asisa Joventut, Daniel Miret, destacó el buen partido de su equipo, pese a la derrota por 80-74 ante La Laguna Tenerife, y aseguró que mantienen intacto el objetivo de pelear por una plaza en la próxima Copa del Rey.

"Hoy hemos hecho un muy buen partido y hemos mostrado el equipo que somos", señaló el técnico, que felicitó al conjunto aurinegro por la victoria y destacó la seriedad de sus jugadores, capaces de mantener la igualdad hasta los últimos minutos pese a atravesar un momento complicado.

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Miret explicó que su equipo ejecutó un "buen plan defensivo durante la primera mitad", en la que consiguió limitar las opciones ofensivas de La Laguna Tenerife y marcharse al descanso con ventaja, pero lamentó que el "acierto exterior desapareciera tras el paso por vestuarios", con "un solo triple convertido de quince" en la segunda parte.

El entrenador reconoció que los locales "elevaron su intensidad tras el descanso y encontraron más aportaciones ofensivas", mientras que al Joventut le faltó "energía en algunos momentos", aunque descartó que la derrota se debiera a una "rotación insuficiente", ya que se mostró satisfecho con la rotación de diez jugadores que disponía en el día de hoy, pese a las limitaciones físicas de algunos jugadores.

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El técnico admitió que el equipo "todavía no ha conseguido ganar fuera de casa en la Liga Endesa" y que necesita "sumar victorias" para acercarse a su objetivo, por lo que insistió en que "no abandonarán la pelea por la Copa del Rey mientras existan opciones matemáticas", sobrepasando las dificultades y los problemas de lesiones que han condicionado la temporada. EFE

AM/sab