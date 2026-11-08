Daniel Holgado vence en solitario en un podio íntegramente español

Redacción deportes, 8 nov (EFE).- El español Daniel Holgado (Kalex) ha vencido en solitario el Gran Premio de Catar de Moto2 que se ha disputado en el circuito de Lusail, en un podio íntegramente español, con Iván Ortolá (Kalex) y Alex Escrig (Forward) tras él. EFE
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