Claire Liu conquista con autoridad el torneo de Hong Kong ante Alexandra Eala

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Redacción deportes, 8 nov (EFE).- La estadounidense Claire Liu, 102 del ránking mundial, logró este domingo la victoria en el WTA 250 de Hong Kong, disputado sobre pista dura, al imponerse en la final a la filipina Alexandra Eala por 6-3 y 6-0 en una hora y 32 minutos.

Para Claire Liu esta era su primera final en un torneo de categoría 250, ya que hasta el momento solo había llegado al último partido en el torneo 125 de París en 2022, en el que fue campeona, y en el de Chicago en 2023, que fue finalista al perder con la búlgara Viktoriya Tomova.

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La estadounidense, de 26 años, fue muy superior a Eala. Realizó cinco saques directos, contabilizó un 88% de acierto en el primer servicio y solo cedió tres juegos en todo el partido.

Eala, de 21 años y decimoséptima del ránking mundial, buscaba en Hong Kong el segundo título de la temporada tras ganar el pasado 3 de agosto el WTA 500 de Washington (Estados Unidos) ante Jessica Pegula, también en superficie dura. EFE

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