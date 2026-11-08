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Carles Marco: "Un poquito de flor a veces no está mal"

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A Coruña, 8 nov (EFE).- Carles Marco, entrenador del Leyma Básquet Coruña, reconoció que su equipo tuvo un poco de suerte en la última y decisiva canasta del brasileño Caio Pacheco para llevarse la victoria ante el Morabanc Andorra.

“Un poquito de flor a veces no está mal, pero tenemos que mejorar para seguir ganando en esta liga es muy complicado”, señaló el técnico badalonés, quien apuntó que después de la derrota en Girona llevan “tres semanas entrenando muy bien y eso se está notando”.

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“Creo que hemos jugado bastante bien, moviendo el balón muy bien en muchos momentos. Lo que me ha gustado es el carácter del equipo. El equipo ha mordido cuando lo necesitamos, y nunca hemos dejado de creer”, destacó.

Carles Marco, eso sí, no escondió el mal arranque de partido de sus jugadores: “Hemos empezado fatal. No sé por qué, lo miraremos y lo analizaremos. Hemos empezado 4-17 sin hacer faltas, poco agresivos en ataque y menos en defensa. Luego hemos reaccionado, hemos estado muy bien en el final del primer cuarto y en el inicio del segundo”. EFE

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dmg/ism

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